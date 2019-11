Alianța politică din R. Moldova este în pragul destrămării: Maia Sandu și-a asumat răspunderea pentru legea procuraturii, Igor Dodon spune că Executivul ar putea să cadă în 72 de ore. Ambasadorii UE și SUA, la sediul Guvernului

Potrivit proiectului pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, premierul Maia Sandu va propune lista scurtă adică doi candidați Consiliului Superior al Procuraturii în vederea selectării persoanei care va deține funcția de procuror general. Acest lucru se întâmplă după ce ministrul Justiției, Olesea Stamate a anulat rezultatele concursului pentru această funcție. Partidul Democrat a criticat această decizie, iar PSRM a cerut demisia ministrului Justiției.

În replică, președintele Igor Dodon a declarat că Executivul ar putea să cadă în 72 de ore, perioada în care angajarea răspunderii poate fi contestată prin moțiune de cenzură.Pe de altă parte, ambasadorii Statelor Unite, Dereck Hogan, și al UE, Peter Michalko, au mers miercuri seară la Guvern să discute despre această chestiune. „Ei au aflat despre această inițiativă, au venit să se informeze din prima sursă. A fost o întâlnire la solicitarea lor”, a declarat Maia Sandu, potrivit Agora.md. Întrebată dacă s-a discutat și despre eventualitatea organizării alegerilor anticipate, ea a spus: „Ei sunt conștienți de toate riscurile. Evident că își doresc să continuăm, însă doar în situația în care suntem siguri că vom putea realiza reforma justiției. Noi suntem obligați să facem această reformă dacă vrem să putem conta pe resurse externe”.Dodon a susținut că, deși este nemulțumit de activitatea unor ministere, își dorește ca actuala majoritate parlamentară să-și finalizeze mandatul.Șeful statului moldovean spune că în 72 de ore, Guvernul Sandu ar putea să cadă, în contextul în care deputații nu vor susține inițiativa asupra căruia astăzi Guvernul și-a asumat răspunderea, notează Unimedia Am văzut declarația colegilor socialiști că ei nu vor susține această abordare, ca prim-ministrul să-și asume responsabilitatea, contrar normalor legale, constituționale, pentru numirea procurorului general”, a declarat Igor Dodon.„În trei zile, fie Guvernul cade, fie funcționează în continuare. Faptul că doamna prim-minstră a mers la acest pas denotă o situație foarte interesantă, deoarece putea să discute acest subiect cu partenerii din alianță. În acordul semnat între PSRM - ACUM este scris foarte clar care este procedura de înaintare a candidaturii la Procuratura Generală. În opinia mea, PSRM nu poate să accepte așa ceva. Această decizie poate să ducă la căderea Guvernului. Atunci mă întreb de ce Guvernul a mers la acest risc?”, a adăugat acesta.Premierul Maia Sandu a replicat, însă, că nu-și va retrage proiectul, chiar cu riscul că deputații nu-l vor susține, iar Guvernul va cădea.„Noi astăzi am luat o decizie pentru a rezolva o problemă și nu avem de ce să anulăm această lege. Evident, în continuare există o procedură în care PSRM și alte fracțiuni în Parlament pot decide, după cum consideră că este necesar. Probabil, această soluție nu a fost una cea mai elegantă, dar a fost singura soluție pe care am putut să o găsim în această situație. Reforma justiției este singurul motiv din care suntem în continuare în alianță. Alegerea procurorului general este un element important al reformei justiției. Ne-am asumat acest risc și suntem gata să cadă Guvernul, dacă PSRM va decide să meargă împotriva reformei justiției”, a declarat aceasta.Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, Sergiu Litvinenco, a explicat ce înseamnă decizia de miercuri a Guvernului privind modificarea Legii procuraturii, luată prin angajare de răspundere asupra proiectului, scrie Radio Chișinău. Potrivit lui Litvinenco, dacă în termen de 3 zile nu se înregistrează o moțiune de cenzură în Parlament împotriva Guvernului, proiectul devine lege și intră în vigoare. „Dacă se înregistrează moțiunea de cenzură, aceasta trebuie dezbătută în Parlament cu maximă celeritate și, în caz că moțiunea de cenzură are susținerea a cel puțin 51 de deputați, Guvernul pică”, a precizat deputatul.