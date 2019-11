Biserica Catolică invesighează cazul a două călugărițe care s-au întors însărcinate după călătoriile misionare

Două măicuțe se află sub investigație după ce au rămas însărcinate în urma unor călători misionare. Femeile, originare din Africa, servesc Biserica Catolică în Italia. Cele două au rămas gravide în urma unor misiuni organizate în țările lor natale, potrivit The Independent Una dintre călugărițe, o femeie în vârstă de 34 de ani a descoperit că e însărcinată după ce a mers la spital din cauza unor dureri abdominale severe, transmite ziarul Gazzetta del Sud.Cea de-a doua călugăriță obișnuia să îngrijescă vârstnici dintr-un oraș din sud-estul orașului Ispica.Salvatore Riotta, primarul dintr-un oraș în care servea o măicuță, a spus că o cunoaște „bine” pe călugăriță și că „regretă” că știrea a fost difuzată în felul acesta.„Comunitatea noastră de 1.200 de locuitori este uimită de modul în care a fost tratată știrea, adică nu în secret așa cum ar fi trebuit."Una dintre măicuțe a fost mutată la o biserică din Palermo, iar cealaltă s-a întors în țara natală, în Madagascar.Papa Francisc a recunoscut la începutul acestui an pentru prima dată că există o problemă în Biserica Catolică legată de preoții și chiar de episcopii care abuzează sexual călugărițe. Nu există totuși informații că în acest caz este vorba despre așa ceva.