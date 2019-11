Yemen: Guvernul și separatiștii din sud semnează un acord de partajare a puterii

Acest conflict, în care separatiștii au preluat controlul asupra Aden, marele oraș din sud declarat capitală "provizorie" de către guvern, a deturnat coaliția condusă de Arabia Saudită de la lupta împotriva Houthis, rebelii proveniți din nordul Yemenului și care au cucerit capitala Sanaa și mari bucăți de teritorii."Acest acord va deschide o nouă perioadă de stabilitate în Yemen. Arabia Saudită stă alături de voi", a declarat prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, în timpul ceremoniei de semnare a acordului.Acordul prevede, potrivit unor surse yemenite și saudite, integrarea separatiștilor din Consiliul de tranziție din sud (STC) în guvern și revenirea acestuia la Aden.Acordul consacră creșterea în forță a separatiștilor din (STC), care câștigă astfel un loc în guvernul recunoscut de comunitatea internațională, după o serie de succese militare.Anunțat în 25 octombrie, acordul prevede formarea unui nou guvern în care vor fi prezenți și miniștri proveniți din STC alături de partizanii președintelui Abd Rabbo Mansour Hadi, care trăiește în exil înArabia Saudită.Regatul intervine din 2015 în Yemen în fruntea unei coaliții din care mai fac parte și Emiratele Arabe Unite, pentru a susține forțele guvernamentale în fața rebelilor Houthis susținuți de Iran.STC reprezintă mișcarea sudistă care își menține revendicările autonomiste în ciuda alianței cu guvernul Hadi care pledează "uniunea sfântă" împotriva rebelilor Houthis.STC s-a născut în mai 2017 sub impulsul lui Aidarus al-Zubeidi, un guvernator din Aden concediat de președintele Hadi pentru activismul în favoarea autonomiei sudului, și al lui Hani bin Breik, fost ministru de stat concediat din aceleași motive.Yemenul de Sud a fost un stat independent înainte de 1990.STC a primit sprijinul Emiratelor Arabe Unite, cu care împărtășește aceeași ostilitate față de islamiștii din partidul yemenit Al-Islah, reprezentat în guvernul Hadi.După primele confruntări în 2018 la Aden, tensiunea dintre cele două tabere a atins paroxismul în august.Forțele guvernului au cedat teren la Aden și în provincia vecină Abyane.Unitățile separatiste sub comanda STC sunt formate în principal din două forțe: "Cordonul de securitate" și "Forțele de elită".Forțele "Cordonul de securitate" controlează Adenul din 10 august, după o operațiune militară împotriva forțelor guvernului.Aceste unități au fost formate de Emiratele Arabe Unite în provinciile sudice Aden, Lahj și Abyan, după ce provinciile au fost recucerite în 2015 de la rebelii Houthis.Ele au jucat un rol determinant în luptele împotriva al-Qaeda și gruparea Stat Islamic, care au fost nevoite să se retragă din orașe.Ulterior au fost reunite sub autoritatea Consiliului de tranziție din sud (STC) creat în 2017.Efectivele unităților "Cordonului de securitate" rămân necunoscute. Dar surse locale vorbesc de mai multe zeci de mii de bărbați bine înarmați și care dispun de blindate ușoare.Există două "Forțe de elită". Una în vasta provincie Hadramut și alta în provincia petroliferă Shabwah.Ele au fost formate în 2016 cu asistența Emiratelor Arabe Unite. Cea din Shabwah numără 5.600 de combatanți care au alungat jihadiștii din provincie.Forța de elită din Hadramut a permis în aprilie 2016 alungarea al-Qaeda din capitala privincială Moukalla, care a fost administrată timp de un an de jihadiștii din această grupare.