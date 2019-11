Donald Trump a cerut audierea avertizorului de integritate, subliniind că răspunsurile scrise nu sunt acceptabile: Oare există măcar informatorul? Este o farsă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut luni după-amiază audierea directă a avertizorului de integritate ale cărui declaraţii au condus la declanşarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare şi destituire) împotriva liderului de la Casa Albă, Trump punând la îndoială existența acestuia.

"Denunţătorul a oferit informaţii false şi a colaborat cu politicianul corupt Schiff (Adam Schiff - preşedintele Comisiei pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor -n.red.). Trebuie adus să depună mărturie. Răspunsurile scrise nu sunt acceptabile! Unde este al doilea denunţător? A dispărut după ce eu am prezentat stenograma. Oare există măcar? Unde este informatorul? Farsă!", a scris Donald Trump pe Twitter.

”Nu există niciun denunțător. Există cineva cu o agendă împotriva lui Donald Trump. Denunţă lucruri care nu s-au întâmplat. Avem stenograma convorbirii. Aceasta este o farsă şi niciun republican nu trebuie să uite acest lucru", a adăugat liderul de la Casa Albă.

“There is no Whistleblower. There is someone with an agenda against Donald Trump. What he was blowing the whistle on didn’t happen. We have the transcript of the call. This is all a farce and no Republican should forget that.” @dbongino @foxandfriends