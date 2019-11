FOTO ​Capitala Indiei interzice circulația anumitor mașini într-o încercare de a combate poluarea aerului / Școlile au fost închise, la fel și șantierele de construcții

Capitala Indiei, Delhi, a interzis luni circulația mașinilor al căror plăcuțe de înmatriculare se încheie cu ”numere impare” într-o încercare de a diminua poluarea din oraș, relatează Reuters.

Indexul calităţii aerului, care măsoară concentraţia de particule fine în suspensie (PM 2,5) a depăşit pragul de 500, o valoare ce indică o agravare considerabilă a riscului de boli cardiace şi pulmonare şi o mortalitate prematură deosebit de ridicată pentru persoanele în vârstă sau cu afecţiuni preexistente.

Poluarea la acest nivel înseamnă de asemenea risc ridicat de efecte asupra sistemelor respiratorii la populația generală.

Guvernul local a decretat stare de urgenţă de sănătate publică şi a impus un sistem de trafic rutier bazat pe circulaţia alternativă a vehiculelor cu numere cu soţ şi cu numere fără soţ, cel puţin până pe 15 noiembrie.

Luni, şoferii care conduc mașini cu numere pare înscrise pe plăcuţele de înmatriculare au fost cei norocoși și au putut circula. Traficul matinal a fost scăzut, iar şoferii păreau să respecte noul regulament. Un reporter al agenţiei Reuters a declarat că nu a văzut niciun vehicul cu numere impare pe străzile din capitală.

”Este un inconvenient major, pentru că nu voi ajunge la timp la întâlnirile pe care le am programate", a spus Sagar Bajaj, un tănâr care încerca să găsească un taxi în Connaught Place, o parte centrală extrem de aglomerată în Delhi.

Orașul a ordonat de asemenea ca școlile să fie închise luni. Autoritățile au ordonat de asemenea ca toate lucrările de construcție să se oprească.

Un buletin guvernamental de monitorizare a arătat duminică că indexul calităţii aerului a atins cel mai grav nivel din anul 2019, urcând până la 494 unităţi pe o scală de 500. Luni dimineaţă, nivelul poluării coborâse sub valoarea de 400 de unităţi.

Significant decline in the pollution level in Delhi on the first day of #OddEven. Visibility improved. No traffic on roads. Delhi is following the rule. Rare incident of violations. Whatecer the Small efforts can pay! pic.twitter.com/vFt8ZHQNvL