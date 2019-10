FOTO Marea Britanie: A avut un rol cheie în telenovela Brexit, iar caricatura sa va fi arsă într-un foc de tabără

Un desen de 11 metri care îl reprezintă pe președintele Camerei Comunelor, John Bercow, care ține în mâini capetele premierului Boris Johnson și al președintelui Partidului Laburist, va fi ars sâmbătă în timpul unui tradițional foc de tabără în Edenbridge, un mic oraș din sudul Angliei, relatează BBC.

A jucat un rol cheie în telenovela Brexit și este cunoscut pentru modul inconfundabil în care începe dezbaterile din Camera Comunelor spunând ”Order!”, dar organizatorii unui eveniment care se ține de peste 20 de ani și vor să îi ardă efigia din cauza ”comportamentului său controversat”.

The Edenbridge Bonfire Society, care ironizează celebrități și lideri politici, va da foc efigiei în acest weekend.

The Speaker is getting patched up... the show must go on pic.twitter.com/gaeWEdvwa3 — KentOnline (@Kent_Online) 30 octombrie 2019

Printre celebritățile care au fost caricaturizate și apoi arse de către Edenbridge Bonfire Society se află președintele SUA, Donald Trump, producătorul de film Harvey Weinstein, dar și Boris Johnson.

„Mesajul nostru pentru domnul Bercow este că nu poți continua să perturbi Parlamentul, iar aceasta este o situație din care nu poți ieși. Sperăm ca domnul Bercow va aprecia umorul din caricatura noastră”, a spus Bill Cummings, președintele Edenbridge Bonfire Society.

Orderrrrrrrr! This year’s #Edenbridge Bonfire celebrity guy is John Bercow!



Full story online soon! pic.twitter.com/QVBrkLfm6f — KentOnline (@Kent_Online) 30 octombrie 2019

Deciziile lui John Bercow, în vârstă de 56 de ani, au fost criticate de multe ori de partizanii Brexitului, iar aceștia l-au acuzat de părtinire de multe ori.

Născut în 19 ianuarie 1963, John Bercow a crescut într-o modestă familie de evrei, în nordul Londrei. Bunicii săi pe linie paternă erau evrei care plecaseră din România în urmă cu un secol. Familia și-a schimbat numele din Berkowitz în Bercow.