Generalul Mark Milley, şeful statului major interarme, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă de luni că animalul a fost rănit uşor în timpul raidului şi că se află încă în zona în care a avut loc operaţiunea.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw