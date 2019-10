Aproape 900 de copii au fost testați pozitiv cu virusul HIV în Pakistan după ce un medic a reutilizat seringile

Aproape 900 de copii dintr-un oraș pakistanez au fost testați pozitiv pentru HIV după ce se presupune că un medic pediatru a refolosit seringile. Situația este alarmantă în orașul pakistanez Rato Dero, unde a fost declarată epidemie de SIDA din luna aprilie a acestui an, potrivit The Independent Oficialii din domeniul sănătății se tem că numărul real de persoane bolnave ar fi mult mai mare, din cauză că mai puțin de sfert din numărul rezidenților (200.000) au fost testați până acum.Dr Muzaffar Ghanghro a fost inițial învinuit pentru focarul de infecție și a fost arestat și acuzat de neglijență și ucidere din culpă, după ce pacienții săi l-au acuzat că pediatrul refuza frecvent să schimbe seringile.De exemplu, Imtiaz Jalbani, ai cărui șase copii au fost tratați de Ghanghro, a declarat pentru The New York Times că medicul a căutat prin coșul de gunoi un ac vechi pentru a-l folosi pe fiul său de șase ani, diagnosticat ulterior ca fiind HIV-pozitiv. Când Jalbani a protestat, medicul a spus că tatăl e prea sărac pentru a-și permite să cumpere un ac nou.Patru dintre copiii lui Jalbani au fost testat pozitiv pentru virus, iar doi au și murit.Un alt părinte ai cărui trei copii au luat boala după ce a fost tratați de către Dr. Ganghro a declarat pentru Reuters că pediatrul a tratat 50 de copii cu același ac.Dr. Ganghro nu a fost încă condamnat și, în ciuda legilor care refuză cauțiunea pentru persoanele acuzate de reutilizarea seringilor, medicul lucrează acum la un spital public de la periferia orașului după ce și-a reînnoit certificatul medical.Pediatrul a negat toate acuzațiile și insistă că este nevinovat.