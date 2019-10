FOTO VIDEO Catalonia divizată: Zeci de mii de unioniști au manifestat în Barcelona la o zi de la marșul separatiștilor

Catalanii care sprijină uniunea cu Spania au manifestat duminică în Barcelona, la o zi după ce orașul a găzduit două proteste pro-independență, subliniind adânca ruptură politică din regiune, relatează Reuters.

Poliția a spus că manifestația de duminică a atras 80.000 de oameni, în schimb organizatorii Societat Civil Catalana, un grup umbrelă pro-unitate, au spus că 400.000 au participat la eveniment.

”Spre deosebire de separatiști, nu vrem și nici nu avem nevoie de frontiere sau de ziduri”, a spus liderul Fernando Sanchez Costa.

Liderul Guvernului regional pro-independență, Quim Torra, ar trebui să își dea demisia ”dacă nu poate guverna pentru toți catalanii”, a spus Sanchez Costa potrivit La Vanguardia.

Independența este divizivă în Catalonia, în timp ce un sondaj din iulie arată că 44% sprijină secesiunea, iar 48,3% sunt împotrivă.

Toate partidele politice importante au respins orice mișcare spre independența Cataloniei, doar Podemos (de stânga) acceptă posibilitatea unui al doilea referendum, după cel din 2017, declarat ilegal.

Nouă politicieni catalani și activiști au fost condamnați luna aceasta la închisoare pentru rolurile lor din tentativa eșuată privind declararea independenței.

Pro Spanish rally in #Barcelona , #Catalonia , #Spain Pride showing on all... pic.twitter.com/poy2iyZ63e

80,000 Catalans shacking hands with @policia officers today at Central Police Station in #Barcelona . Bloody well done officers! pic.twitter.com/XnqleOuMx1