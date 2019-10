VIDEO ​Manifestații de amploare în Chile. Traficul a fost blocat în Santiago, după ce un milion de persoane au ieşit în stradă protestând față de inegalitățile sociale și creșterea prețurilor

Un milion de chilieni au protestat pașnic vineri până târziu seara în capitala Santiago, în cel mai mare miting de la declanşarea violențelor în urmă cu o săptămână care au afectat ţara sud-americană din cauza inegalității sociale şi a creşterii preţurilor, scrie Mediafax citând Reuters.

Protestatarii fluturând steaguri cu drapelul național, dansând, bătând în vase cu linguri de lemn și purtând pancarte prin care solicită schimbări politice și sociale au mărşăluit pe străzi kilometri întregi din jurul capitalei Santiago pentru a se aduna în Plaza Italia.

Traficul a fost blocat în Santiago, în timp ce mulțimile au luat cu asalt străzile principale și transportul public în după-amiaza zilei de vineri. Până la mijlocul serii, cei mai mulți își croiseră drumul spre casă, prin întuneric, înainte ca armata să preia controlul la ora 23.00.

Guvernatorul din Santiago, Karla Rubilar, a declarat că un milion de oameni au marșăluit în capitală - mai mult de cinci la sută din populația țării. Protestatarii din alte regiuni au ieșit în stradă în fiecare oraș important din Chile.

"Astăzi este o zi istorică. Regiunea metropolitană găzduiește un marș pașnic de aproape un milion de oameni care reprezintă un vis pentru un nou Chile”, a scris Rubilar pe Twitter.

More than one million now just in Santiago + people all over the country #chile #LaMarchaMasGrandeDeChile pic.twitter.com/LBtYu5EZUX