Siria: Washingtonul anunță trimiterea de întăriri militare pentru a apăra câmpurile petrolifere, rușii patrulează la granița cu Turcia

Ofensiva Turciei in Siria

"Statele Unite sunt determinate să-și întărească pozițiile, în cooperare cu partenerii noștri din FDS, cu întăriri militare", a afirmat un responsabil militar, fără a preciza amploarea dispozitivului prevăzut.În ciuda retragerii americane din nord, Forțele Democratice Siriene (FDS) - coaliția arabo-kurdă pe care s-a bazat Washingtonul în lupta împotriva grupării Stat Islamic - cooperează încă cu Statele Unite în provincia Deir Ezzor (est), nu departe de granița irakiană, unde se află cele mai mari câmpuri petrolifere ale țării. Circa 200 de soldați americani se află în continuare în această regiune."Obiectivul este de a împiedica aceste câmpuri petrolifere să cadă în mâinile SI sau ale altor grupări destabilizatoare", a adăugat acest responsabil, care a preferat să-și păstreze anonimatul. "Trebuie să interzicem SI această sursă de venituri pentru a preveni orice resurgență" a grupării jihadiste.Președintele american Donald Trump declarase miercuri că un "mic număr de soldați" americani vor rămâne în Siria, "în zonele unde există petrol". Trump a precizat că șeful FDS, Mazloum Abdi, i-a mulțumit și s-a arătat "extrem de recunoscător".Forțele kurde, al căror vis de autonomie a fost distrus, au părăsit joi pozițiile ocupate ani de zile în apropiere de granița turcă. Armata rusă continua la rândul ei patrulările, în virtutea acordului ruso-turc de marți, care prevede retragerea kurdă și un control comun al unei mari părți a graniței turco-siriene.Deja active în orașul Kobane, forțele ruse au fost văzute de un fotograf AFP părăsind Qamishli, câteva sute de km spre est, pentru a începe patrulările în această zonă.Aliat al Moscovei, regimul sirian al lui Bashar al-Assad a trimis de asemenea trupe în zonă, acordul ruso-turc permițând armatei siriene să preia controlul asupra unui teritoriu unde se află puțuri de petrol și zone agricole fertile.Ofensiva lansată în 9 octombrie de Turcia în nordul sirian a determinat forțele kurde să se îndepărteze de graniță. Asaltul a fost întrerupt pentru a permite YPG (miliția kurdă Unitățile de Protecție a Poporului) să se retragă din regiune.Acordul turco-rus a fost precedat de un acord între Ankara și Washington care prevedea retragerea YPG dintr-o zonă de 120 km, respectat de kurzi. Forțele turce controlează de acum această zonă dar vor plecarea miliției pe un ansamblu de 440 km.Erdogan a amenințat că va lua "toate măsurile necesare" dacă acordul de retragere a YPG nu a fost respectat.Acesta a cerut de asemenea Statelor Unite să-l predea Turciei pe Mazloum Abdi, pe care îl califică drept "terorist".La Bruxelles, o reuniune a miniștrilor apărării din NATO a dat naștere unei "discuții dure", dar "nu se pune problema" ca Alianța să "piardă" un aliat strategic umilindu-l cu o punere sub acuzare, potrivit unui diplomat.Statele Unite sunt îngrijorate să vadă un "bun aliat orientându-se spre orbita Rusiei mai degrabă decât orbita NATO", a precizat șeful Pentagonului, Mark Esper.Ministrul german al apărării a apărat ideea creării, sub egida ONU, a unei zone de protecție în nordul Siriei. Această inițiativă, care a fost primită cu scepticism de comunitatea internațională, a primit sprijinul FDS.Ofensiva Ankarei a alungat circa 300.000 de civili kurzi care au acum puține șanse să revină în zonă, potrivit ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.Kurzii, care stabiliseră o autonomie de facto în nordul și nord-estul Siriei pe fondul conflictului sirian, se tem de o deplasare forțată de populație concomitentă cu revenirea unei părți din cei 3,6 milioane de refugiați sirieni care fugiseră în Turcia."Obiectivul Turciei este să ucidă, să vâneze kurzii și să-i pună sub ocupație", a afirmat un responsabil kurd.