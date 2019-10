​Hong Kong: un magnat a cumpărat un loc de parcare cu aproape un milion de dolari

Hong Kong, The Centre

Această sumă fabuloasă, plătită de Johnny Cheung Shun-yee, subliniază profundele inegalități financiare în societatea din Hong Kong, unde un locuitor din cinci trăiește sub pragul de sărăcie, ceea ce a contribuit la alimentarea furiei manifestanților.Suma plătită a fost de 7,6 milioane de dolari Hong Kong, respectiv 970.000 dolari, de 30 de ori salariul mediu anual din fosta colonie britanică.Parcarea este situată în The Centre, al cincilea cel mai înalt zgârie nori al orașului, care a ținut prima pagină a ziarelor în urmă cu doi ani, când imobilul a fost vândut cu suma record de 4,50 miliarde euro, devenind cea mai scumpă clădire de birouri din lume.Clădirea aparținea celui mai bogat om de afaceri din Hong Kong, Li Ka-shing.Achiziția locului de parcare vine în momentul în care aproape 5 luni de manifestații pro-democrație au început să afecteze economia acestui teritoriu semi-autonom și în special piața sa imobiliară.Rata de creștere a economiei ar urma să se situeze între 0 și 1,0% în acest an, cel mai redus nivel din 2009."Mulți proprietari din Centre lucrează în finanțe sau în alte sectoare cu creștere puternică", a declarat pentru Bloomberg Stanley Poon, director general al Centaline Commercial."Pentru acești magnați, nu este o achiziție importantă comparativ cu valoarea etajelor de birouri pe care le dețin", subliniază el.Piața imobiliară foarte scumpă a forțat o serie de companii mici să închidă afacerile. Locuitorii au dificultăți mari în a găsi locuințe decente.Creșterea prețului la imobiliare a fost alimentată de un aflux de bani proveniți de la investitori și promotori chinezi.