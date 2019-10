Rusia a cerut Bulgariei centrala nucleară de la Belene şi terenul pe care se află ambasada sa la Sofia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat, în faţa omologului său bulgar, Ekaterina Zaharieva, dorința corporației nucleare ruse Rosatom de a participa la procedurile de selecție a unui executant pentru reluarea construcției la centrala nucleară de la Belene, scrie mediapool.bg, preluat de Rador.

"Sperăm sa avem şanse bune pentru corporația noastră de stat, având în vedere că este producătorul reactoarelor nucleare și creatorul tehnologiei pentru acest proiect", a spus Lavrov după întâlnirea de la Moscova. Rosatom, prin filiala sa Atomenergoprom, este una dintre cele șapte companii care au aplicat pentru a deveni investitor strategic în proiectul nuclear. Cei trei candidați principali din Rusia, China și Coreea se vor uni, cel mai probabil, iar Rosatom a anunțat că un consorțiu internațional este calea pentru realizarea proiectului.

Lavrov a vorbit, de asemenea, şi despre începerea construirii infrastructurii de transport pentru gaze de-a lungul celei de-a doua linii TurkStream, care a coincis cu vizita lui Zaharieva. "După cum a anunţat ministrul (Zaharieva - nota.red.), ceremonia respectivă, cu participarea prim-ministrului Bulgariei, a avut loc de fapt luni. Partenerii au subliniat că lucrările, așa cum era planificat, vor fi finalizate la termen, până în 2020", a spus Lavrov.





Moscova vrea terenul pe care se află ambasada sa la Sofia





Aceasta este prima vizită a unui ministru de externe al Bulgariei la Moscova din 2011. Lavrov a folosit vizita pentru a anunţa așteptarea Moscovei de a primi terenul ambasadei sale de la Sofia. La o conferință de presă comună, după discuții, Lavrov a anunțat că Rusia predă statului bulgar pentru folosinţă pe o perioadă nedeterminată terenul pe care se află Ambasada Bulgariei la Moscova, adăugând că Rusia se așteaptă la acțiuni similare de la Sofia.

"Am transmis omologului meu documentele pentru înregistrarea de către stat a dreptului de utilizare permanentă a teritoriului Ambasadei Bulgariei în Rusia. Ne bazăm pe o acţiune similară din partea partenerilor noștri bulgari în rezolvarea problemelor legate de locaţiile ce reprezintă proprietatea statului rus în Bulgaria", a spus Lavrov. El a anunțat că a acceptat și invitația ministrului Zaharieva de a vizita Bulgaria. Se aşteaptă ca ministrul bulgar de externe să confirme la Moscova şi invitația adresată președintelui rus Vladimir Putin.





Sofia speră în schimburi comerciale mai mari





La rândul ei, Zaharieva a spus că Bulgaria și Rusia au perspective mari în dezvoltarea industriei alimentare și în creșterea schimbului de mărfuri. "Văd potențial în domeniul producției alimentare, tehnologiei. Sper că şedinţa Comisiei mixte pentru probleme economice și științifico-tehnice, care a avut loc la Varna în perioada 16-17 septembrie, va duce la creşterea comerțului", a spus ea.

Zaharieva și-a exprimat nemulțumirea față de dezechilibrul comerțului bilateral dintre cele două țări. În 2018, schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 4,144 miliarde de dolari. Față de 2017, cifra de afaceri comercială a scăzut cu 4,1%, iar soldul comercial negativ pentru Bulgaria a crescut cu 22,4%.

În prezent, ponderea majoră a exporturilor bulgare în Rusia este asigurată de medicamente - 29,6 la sută, precum şi de panouri, console, frigidere și multe altele. Aproximativ 85 la sută din importurile din Rusia sunt constituite din produse minerale și combustibili, iar restul este format din materii prime, materiale și produse de inginerie mecanică. Zaharieva speră că vor crește și zborurile charter între Bulgaria şi Rusia.





Scădere a numărului de turişti





Ambii miniștri și-au exprimat nemulțumirea față de scăderea fluxului turistic din Rusia către Bulgaria. Ekaterina Zaharieva a subliniat că Bulgaria își îmbunătățește serviciile consulare în fiecare an, precum și procedurile de facilitare a vizelor pentru turiștii ruși, în conformitate cu normele UE. "Emitem deja vize multiple de 2 și 3 ani, nu numai pentru proprietarii de clădiri. În Rusia, în acest an avem un total de 59 de centre de viză, în afară de cele trei consulate ale noastre. Acest lucru va încuraja mai mulți ruși să vină în Bulgaria", a declarat Ekaterina Zaharieva, citată de Centrul de presă al Ministerului de Externe.

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe de la Sofia, de anul viitor se vor elibera vize duble de 6 luni pentru turiștii ruși care vizitează Bulgaria pentru prima dată. 511.000 de turiști ruși au vizitat Bulgaria în 2018, ceea ce plasează Rusia pe locul șase ca număr de turişti în Bulgaria. Conform datelor părții ruse, aproximativ 300.000 de cetățeni ruși dețin imobile în Bulgaria. Serviciul Consular al Bulgariei la Moscova eliberează anual aproximativ 200.000 de vize sau aproximativ jumătate din numărul de vize eliberate de toate reprezentanţele bulgare în străinătate.





"Dialogul între Bulgaria şi Rusia a căpătat durabilitate şi dinamică"





La începutul întâlnirii, Lavrov a spus că "dialogul între Bulgaria şi Rusia, în ultima perioadă, a dobândit durabilitate şi dinamică". "În opinia noastră, acest lucru este în interesul popoarelor din țările noastre. Relațiile noastre se bazează pe tradiții istorice și culturale profunde", a spus Lavrov. La rândul său, Zaharieva și-a exprimat satisfacția privind intensificarea dialogului dintre Sofia și Moscova.

"Am avut o serie de vizite la nivel înalt în ultimul an și mă bucur că dialogul meu cu dv. este reluat", a adăugat ea, citată de TASS. Vizita vine pe fondul acuzațiilor de spionaj împotriva liderului mișcării Rusofilii, Nikolai Malinov, precum și a unui scandal cu expoziția din 9 septembrie, organizată de Centrul Cultural rus. În acest an, Bulgaria și Rusia împlinesc 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale.