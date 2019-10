Povestea celor cinci asasini care și-au pasat de la unul la altul o ”comandă” plătită cu sute de mii de dolari

Omul de afaceri Tan Youhui a angajat un asasin pentru a-l elimina pe competitorul său, pentru 282.000 de dolari, potrivit unui tribunal. Însă asasinul a angajat alt asasin pentru a rezolva chestiunea, oferind 141.000 de dolari. Al doilea asasin a angajat un al treilea, care a angajat un al patrulea, care a angajat un al cincilea.

Planul a fost ruinat în momentul în care ultimul asasin contactat s-a întâlnit cu ținta, cunoscută doar ca Wei, într-o cafenea, propunându-i să își însceneze moartea.



Toți cei șase bărbați, cei cinci asasini și Tan, au fost condamnați pentru tentativă de omor, după un proces care a durat 3 ani.



Această epopee a asasinilor subcontractați a început în 2013, cu o dispută profesională, când Wei a acționat în instanță împotriva firmei lui Tan, potrivit tribunalului Nanning.



Când i s-a propus să-și însceneze moartea, Wei a fost de acord să se prefacă pentru ca ultimul asasin, Ling, să îi facă o fotografie pe care să o ducă înapoi ca dovadă. Apoi a raportat totul poliției.



