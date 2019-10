Trump pozează în victima unui ”linșaj”, ceea ce produce indignare la Washington, având în vedere istoria execuțiilor persoanelor de culoare

Furios și vizibil neliniștit, Donald Trump a comparat marți procedura de destituire care-l vizează drept un ”linșaj”, un cuvânt încărcat de înțeles în Statele Unite, în același moment în care ancheta Congresului ar putea să avanseze într-o manieră semnificativă prin audierea unui martor cheie, relatează AFP.

Președintele american a vorbit deja despre ”vânătoarea de vrăjitoare”, dar utilizarea acestui termen, asociat cu uciderea persoanelor de culoare de către albi în timpul secolelor XIX și XX, mai ales în sudul Statelor Unite, este pentru prima dată când ajunge la Casa Albă.

”Într-o zi, dacă un democrat devine președinte și republicanii câștigă Camera Reprezentanților, chiar și cu o marjă mică, pot lansa o procedură de punere sub acuzare a președintelui, chiar fără respectarea procesurii, fără corectitudine și fără drepturi legale”, a scris pe Twitter miliardarul republican.

”Toți republicanii trebuie să își aducă aminte la ce sunt martori aici - o linșare. Dar vom câștiga”, arată mesajul președintelui.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!