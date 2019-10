Intercept: Îl ajută un oligarh ucrainean acuzat de corupţie pe Trump să îl denigreze pe Joe Biden?

"Conspiraţia pentru realegerea preşedintelui prin inducerea în eroare a publicului american despre activităţile din Ucraina ale lui Joe Biden continuă, în pofida anchetei în scopul demiterii declanşată de apariţia informaţiilor că Donald Trump şi avocatul său, Rudy Giuliani, au încercat să forţeze Administraţia Ucrainei să îl investigheze pe fostul vicepreşedinte. Mick Mulvaney, actualul şef al Cancelariei prezidenţiale, a admis recent că Donald Trump a blocat asistenţa militară destinată Ucrainei pentru a-l forţa pe preşedintele Volodimir Zelenski să iniţieze investigaţii solicitate de Casa Albă. Cea mai nouă fază a campaniei pentru dezinformare s-a concentrat pe ceea ce Rudy Giuliani numeşte drept noi dovezi esenţiale: un rechizitoriu elaborat de un procuror ucrainean demis la cererea lui Biden în 2016. Dar apariţia bruscă a acestei mărturii, la şase luni după ce Giuliani şi asociaţii lui au început să acuze că Biden a acţionat cu intenţii corupte pentru demiterea procurorului, ridică semne de întrebare despre cine a orchestrat elaborarea acelui rechizitoriu şi despre modul în care eforturile de a fi denigrat Biden ar putea avea legături cu lupta unui miliardar ucrainean împotriva extrădării în SUA, unde este acuzat de corupţie", comentează editorialistul Robert Mackey, într-un articol publicat în The Intercept sub titlul "Îl ajută un oligarh ucrainean pe Trump să îl denigreze pe Biden pentru a evita acuzaţii de corupţie în SUA?".În declaraţia transmisă luna trecută unei instanţe din Austria, Viktor Şokin, fost procuror general în Ucraina, susţine că a fost demis deoarece desfăşura "o amplă anchetă de corupţie" care viza Burisma, o companie de gaz ucraineană din conducerea căreia făcea partea Hunter Biden. De fapt, nu există nicio dovadă că acea investigaţie a existat vreodată. Şokin a fost forţat să demisioneze după o serie de plângeri făcute de donatori internaţionali şi de activişti anticorupţie privind evitarea unor anchete contra unor foşti oficiali ucraineni corupţi, inclusiv proprietarul companiei de gaz la care lucra Hunter Biden. Prin ameninţarea că ar bloca asistenţă financiară până la revocarea lui Şokin, Joseph Biden ar fi făcut mai probabil, nu mai puţin probabil, ca angajatorul fiului său să fie investigat pentru corupţie.Deşi Şokin nu menţionează acest lucru, Rudy Giuliani îl contactase pentru a discuta despre Biden mai devreme, intervievându-l online la sfârşitul anului 2018. Discuţia a fost aranjată de Lev Parnas, un donator al Partidului Republican din SUA născut în Ucraina care i-a plătit fostului primar al New York-ului 500.000 de dolari pentru consultanţă juridică înainte de a aranja lucrurile în Ucraina. Lev Parnas şi partenerul lui de afaceri, Igor Fruman, au fost arestaţi recent în SUA pentru contribuţii ilegale de 325.000 de dolari la campania electorală a lui Donald Trump.Însă rechizitoriul elaborat de Şokin a fost prezentat la solicitarea avocaţilor lui Dmitry Firtash, pentru a fi utilizat în procedurile judiciare din Austria.Dmitry Firtash, un magnat miliardar din domeniul gazului, este considerat de procurorii americani un asociat al grupurilor ruse de criminalitate organizată. Firtash este blocat din 2014 în Viena, fiind acuzat de autorităţile americane de corupţie. Un apropiat al fostului preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici, Firtash a fost şi partener de afaceri al consultantului politic american Paul Manafort. În iunie, Curtea Supremă din Austria a decis că Firtash poate fi extrădat în SUA pentru a fi judecat, dar decizia a fost suspendată ulterior după ce echipa judiciară a acestuia a prezentat noi dovezi, inclusiv acel controversat rechizitoriu.Rudy Giuliani şi Dmitry Firtash au negat că au colaborat direct, dar din echipa de apărare a oligarhului fac parte doi activişti republicani - Victoria Toensing şi soţul acesteia, Joe diGenova, care îl reprezintă şi pe Trump. După cum a relatat recent jurnalistul Chris Wallace, de la Fox News, Toensing şi diGenova "au colaborat cu Giuliani pentru a căuta informaţii compromiţătoare despre Biden". "Conform unui oficial american de rang înalt, toţi trei lucrau în afara Administraţiei SUA. Singura persoană din Administraţie care ştie ce fac este Trump", a declarat jurnalistul Chris Wallace.Dmitry Firtash are legături şi cu donatorii republicani Lev Parnas şi Igor Fruman, care înainte de a fi arestaţi au fost surprinşi, potrivit Reuters, cu Giuliani, într-un hotel din Washington al lui Donald Trump.Înainte de arestarea celor doi, John Dowd, un fost avocat al lui Trump care acum îi reprezintă pe Parnas şi Fruman, le-a spus anchetatorilor din Congres că cei doi nu pot oferi documente în cadrul procedurii demiterii, deoarece îl ajutau pe Giuliani "în reprezentarea preşedintelui Trump"."Amândoi lucrau pentru Firtash înainte ca Parnas să se alăture echipei juridice a ucraineanului", afirmă o sursă citată de Reuters, precizând că Firtash finanţa activităţile lui Parnas şi Firtash."Ce făceau exact Parnas, cetăţean american de origine ucraineană, şi Fruman, un american de origine belarusă, pentru Firtash nu este clar încă, dar dacă el le plătea cheltuielile în timp ce ei îl ajutau pe Giuliani să identifice modalităţi de a-l denigra pe Biden, oligarhul îl ajuta, cel puţin indirect, pe Trump", constată editorialistul The Intercept.Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor a trimis citaţii prin care le solicită unor membri ai Administraţiei de la Washington participarea la audieri şi furnizarea documentelor referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina.Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina. (traducere Mediafax)