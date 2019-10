Ziarele din Australia cenzurează prima pagină, în semn de protest față de legile privind secretizarea

Prima pagină a fiecărui ziar din Australia a fost cenzurat luni, o mișcare care face parte dintr-o campanie împotriva eforturilor succesive ale guvernelor federale de a penaliza informatorii sau, în unele cazuri, de a incrimina jurnalismul, scrie The Guardian.







Campania, condusă de coaliția Australia’s Right to Know, a fost inițiată în urma unor razii efectuate la sediul ABC din Sydney și în casa unui jurnalist de la News Corps, în iunie, acțiuni ale căror legalitate este acum contestată în instanță. Un alt factor care a provocat campania este faptul că martorul K și avocatul său, Bernard Collaery, riscă închisoarea pentru dezvăluirea faptului că Serviciile de Informații au plantat microfoane în biroul oficialilor din Timorul de Est, în timpul unei negocieri de resurse în valoare de milioane de dolari, în 2004. De asemenea, Richard Boyle riscă 161 de ani de închisoare pentru faptul că a dezvăluit că ATO, agenția fiscală australiană, făcea abuz de putere.







Guardian Australia s-a alăturat campaniei. A revendicat dreptul de contesta mandatele guvernamentale împotriva jurnaliștilor, derogări pentru pentru jurnaliștii care ar ajunge în închisoare doar pentru faptul că își fac treaba, protecție legală pentru avertiorii de integritate din sectorul public și reforme privind libertatea de informare și legile legate de defăimare.





Parlamentul australian a votat peste 60 de legi legate de secretizare și de spionaj în ultimii 20 de ai. În prezent, sunt revizuite legile legate de informatori.







"Adevărul este că cei de la putere nu vor ca publicul să știe ce fac și blochează transparența și căile de tragere la răspundere pentru a-și servi propriile interese", a declarat senatorul Sarah Hanson-Young.

The front page of every daily newspaper has been redacted in a united campaign for the #RightToKnow. Find out more: https://t.co/tv5cIcedle #pressfreedom pic.twitter.com/bIxzlP6Pq5 — MEAA (@withMEAA) October 20, 2019