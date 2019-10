Brexit: „Nu există o soluţie mai bună” decât acordul anunţat la Bruxelles, spune Boris Johnson

Liderul conservator trebuie acum să obţină aprobarea parlamentului în cursul unei şedinţe extraordinare la Westminster, prima care se derulează într-o sâmbătă după cea legată de Războiul Malvinelor în urmă cu 37 de ani.









"Nu există soluţie mai bună decât aceea pe care o apăr mâine", a declarat Boris Johnson într-un interviu pentru BBC. "Invit toată lumea să-şi imagineze mâine seară că am reglementat toate acestea şi am respectat voinţa poporului, vom avea atunci ocazia să mergem înainte", a afirmat el.Premierul britanic a făcut vineri ultimele eforturi pentru a-i convinge pe deputaţii reticenţi să susţină acordul său privind Brexitul în cursul unui vot istoric sâmbătă.În timp ce aprobarea parlamentului britanic rămâne foarte nesigură, premierul conservator s-a angajat pe toate fronturile, invitând parlamentari, reunindu-şi miniştrii şi dând o serie de interviuri la televiziune pentru a apăra compromisul smuls in extremis Bruxellesului.La canalul ITV, el i-a invitat pe deputaţi "să se gândească la o lume" unde obstacolul Brexitului, care paralizează viaţa politică de trei ani, va fi fost "depăşit": "Naţiunea va răsufla în sfârşit uşurată".Trei luni după ce a sosit la putere cu promisiunea de a realiza Brexitul, indiferent cum, la 31 octombrie, Boris Johnson a creat surpriza de ambele malurile ale Canalului Mânecii, smulgând un acord, în timp ce negocierile păreau să bată pasul pe loc."Cei care nu l-au luat în serios (pe Boris Johnson) s-au înşelat", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă vineri, în timpul unui summit european la Bruxelles.