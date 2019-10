Rănită de războiul comercial cu SUA, economia Chinei a încetinit până la minimul ultimelor trei decenii

Made in China

Produsul Intern Brut a crescut cu doar 6% an la an, marcând o nouă pierdere de impuls a economiei după avansul de 6,2% din trimestrul doi al acestui an.





Partenerii comerciali ai SUA și investitorii urmăresc cu atenție sănătatea celei de-a doua economii a lumii, în condițiile în care conflictul comercial cu Statele Unite alimentează temerile privind o recesiune globală.

Acțiunile de pe piețele asiatice au căzut după anunțarea datelor economice chineze, anulând avansul obținut după ce UE și Marea Britanie reușiseră să ajungă la un acord privind Brexitul.

Datele statistice proaste anunțate de China în ultimele luni au subliniat cererea slabă din țară și din străinătate. Cei mai mulți dintre experți spun că potențialul măsurilor agresive de stimulare economică la care recurge Beijingul este limitat într-o economie deja încărcată cu munți de datorii după rundele trecute de relaxare monetară ce nu au reușit decât să scumpească și mai tare proprietățile imobiliare.

Creșterea PIB-ului din T3 este cea mai redusă de după primul trimestru din 1992 (cele mai vechi date statistice disponibile). Analiștii consultați anterior de Reuters estimaseră, în medie, un avans economic de 6,1%. Cifra raportată este la limita inferioară a intervalului țintit de guvern pentru anul acesta, de 6 - 6,5%.