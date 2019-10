Procedura demiterii lui Donald Trump / Legături cu oligarhi, relaţiile cu Ucraina şi Rusia

Apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump au primit, în eforturile pentru discreditarea adversarilor liderului SUA, documente şi informaţii-cheie despre un oligarh ucrainean căutat de autorităţile americane pentru corupţie, afirmă surse citate de publicaţia Time. Informaţiile au fost furnizate de echipa de apărare judiciară a lui Dmitry Firtash, un bogat om de afaceri care deţine active în Europa şi care trăieşte de cinci ani în Viena, contestând extrădarea în SUA sub acuzaţiile de mită şi extorsiune. Departamentul de Stat american a anunţat în 2017 că omul de afaceri era în "eşalonul superior al asociaţilor grupurilor ruse de criminalitate organizată", dar Firtash neagă vehement acest lucru şi respinge toate celelalte acuzaţii.

În cadrul pregătirii apărării judiciare, avocaţii lui Firtash au colectat documente care conţin acuzaţii controversate la adresa fostului procuror special american Robert Mueller şi a fostului vicepreşedinte Joe Biden. Avocaţii lui Firtash le-au transmis aceste documente şi alte informaţii asociaţilor lui Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump.

În numeroasele aparţii pe la televiziuni, Rudy Giuliani a prezentat unele dintre aceste documente publicului american ca fiind dovezi ale unor nereguli comise de Robert Mueller şi Joseph Biden. Un document-cheie este un rechizitoriu elaborat de un fost procuror ucrainean prin care Biden este acuzat de corupţie. "Martorul pe care mă bazez", a declarat Giuliani pe 6 octombrie la Fox News, a fost procurorul Viktor Shokin. "Acesta este rechizitoriul pe care l-am dezvăluit", a precizat Giuliani, fără a menţiona că a obţinut documentul de la echipa de apărarea judiciară a lui Firtash. La începutul documentului, Shokin scrie că face declaraţiile "la solicitarea avocaţilor lui Dmitry Firtash".

Întrebat despre legăturile cu echipa juridică a lui Firtash, Giuliani a transmis publicaţiei Time: "Nu îl reprezint pe domnul Firtash şi nu l-am întâlnit niciodată". Giuliani nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii suplimentare.

În ultimele două luni, o investigaţie realizată de revista Time a depistat că unele dintre acuzaţiile lui Giuliani referitoare la Biden şi Mueller provin dintr-o relaţie controversată, în care un străin căutat de autorităţile americane sub acuzaţii de corupţie a trecut la acţiuni, în cadrul strategiei de apărare judiciară, care îl ajută pe preşedintele SUA să îi atace pe principalii critici. Această aliniere de interese s-a produs în acelaşi timp, cu multe scopuri şi interlocutori comuni, cu efortul paralel al lui Donald Trump şi Rudy Giuliani de a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru a investiga familia Biden. Eforturile din Ucraina au fost dezvăluite în septembrie, într-o sesizare făcută de un activist pentru integritate din serviciile de informaţii. Sesizarea face acum obiectul unei anchete a Camerei Reprezentanţilor care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump pentru abuz în funcţie.

Cine este Dmitry Firtash

Considerat oligarh, Dmitry Firtash este preşedintele Consiliului de administraţie al companiei Group DF, fiind o persoană foarte influentă în fostele administraţii Viktor Iuşcenko şi Viktor Ianukovici şi un intermediar al companiei ruse Gazprom. "Firtash, care a făcut avere din afaceri cu gaz, din industria chimică şi din televiziune, este unul dintre cei mai puternici oameni din Ucraina. Are legături strânse cu Rusia, profitând de pe urma contractelor cu Gazprom şi cu oameni din anturajul restrâns al preşedintelui rus Vladimir Putin", explică agenţia de presă Bloomberg.

Rudy Giuliani este suspectat că a primit 500.000 de dolari de la un finanțator al campaniei lui Donald Trump

Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui Donald Trump, a primit 500.000 de dolari pentru activitatea efectuată pentru o companie fondată de un om de afaceri arestat preventiv pentru donaţii ilegale făcute campaniei electorale a actualului lider de la Casa Albă, a relatat agenția Reuters.

Omul de afaceri Lev Parnas, originar din Ucraina, este un apropiat al lui Giuliani și a fost implicat în eforturile avocatului de investigare a afacerilor familiei principalului rival politic al lui Trump, fostul vicepreşedinte Joseph Biden.

Rudy Giuliani a declarat pentru Reuters că firma Fraud Guarantee, cofondată de Parnas, a angajat compania sa de consultanță, Giuliani Partners, în august 2018, pentru servicii de asistență juridică privind chestiuni de reglementare.

Procurorii federali din SUA au anunţat că "examinează interacțiunile lui Giuliani" cu Lev Parnas și cu un alt asociat al avocatului, Igor Fruman, care a fost, de asemenea, pus sub acuzare pentru finanțarea ilegală a campaniei lui Trump.

Lev Parnas şi Igor Fruman, care au donat 325.000 de dolari, unui comitet politic care susţine campania electorală a lui Donald Trump, sunt acuzaţi de conspiraţie, declaraţii false la Comisia Electorală Federală şi falsificare de documente. Lev Parnas şi Igor Fruman sunt implicaţi în eforturile lui Rudy Giuliani de a obţine cooperarea unor oficiali din Ucraina în investigarea afacerilor fostului vicepreşedinte Joseph Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden.

Conform publicaţiei The New Yorker, în septembrie, cu două săptămâni înainte de a fi arestat, Lev Parnas s-a aflat în Manhattan, la Hotelul Trump International & Tower. Parnas este considerat un element important în echipa de campanie a lui Donald Trump.

NYT: Un diplomat SUA din Ucraina susţine că a fost revocat de Donald Trump în mod arbitrar

Marie Yovanovitch, retrasă din funcţia de ambasador al SUA în Ucraina, a declarat vineri în Camera Reprezentanţilor că a aflat de la un oficial din Departamentul de Stat că preşedintele Donald Trump a insistat să o demită deşi nu făcuse "nimic rău", conform cotidianului The New York Times.

În cadrul unei depoziţii efectuate într-o şedinţă privată, în ancheta parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui Donald Trump, Marie Yovanovitch a criticat politica externă a Administraţiei de la Washington, avertizând că influenţele şi interesele personale au afectat discernământul diplomaţilor, riscând să submineze interesele naţionale şi să conducă la plecarea unor specialişti de calitate. Conform NYT, Marie Yovanovitch a declarat că i s-a părut "incredibil" că a fost revocată din funcţia de ambasador. Decizia a fost luată, "din ceea ce vă pot spune, pe baza unor raţiuni nefondate şi false invocate de oameni care au motive în mod clar dubioase", a afirmat ea.

"În prezent, văd că Departamentul de Stat este atacat şi umbrit din interior", a continuat diplomatul, argumentând că acuzaţiile potrivit cărora nu i-ar fi fost loială preşedintelui Donald Trump, emise de aliaţi ai avocatului Rudolph Giuliani, sunt total "fictive". "Nu ştiu care sunt motivele pentru care mă atacă domnul Giuliani", dar apropiaţi ai lui "poate că au crezut că ambiţiile financiare personale au fost blocate de politicile noastre anticorupţie din Ucraina", a spus ea. În declaraţiile iniţiale, Marie Yovanovitch nu a oferit detalii despre eforturile lui Donald Trump de a exercita presiuni asupra noului preşedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, pentru anchetarea afacerilor lui Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte Joseph Biden, nici despre Lev Parnas şi Igor Fruman.

NYT: Oficiali români, invitați la Casa Albă de Gordon Sondland, fără ca acesta să fi informat Președinția SUA

Fiona Hill, fost consilier prezidenţial american, le-a spus congresmenilor că ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, reprezintă un risc de securitate, menționând inclusiv un incident în care oficiali români au sosit neanunțați la Casa Albă, la invitația diplomatului american.

Audiată în Camera Reprezentanților, în contextul investigației care ar putea rezulta în destituirea președintelui SUA, Donald Trump, Fiona Hill a afirmat că Sondland - proprietarul unui lanț hotelier și care a făcut donații consistente pentru campania lui Trump înainte de a fi desemnat ambasador - nu pare să fie pregătit pentru această funcție, iar din această cauză ar putea reprezenta un risc de securitate, relatează The New York Times, citând două surse apropiate anchetei.

Fiona Hill, fost director pentru Afaceri Europene şi Ruse în cadrul Consiliului prezidenţial american pentru Siguranţă Naţională, a mai afirmat că a considerat că acțiunile lui Sondland l-au făcut vulnerabil în fața unor guverne străine din cauza lipsei sale de experiență și a menționat că ambasadorul a folosit adesea telefonul personal pentru a discuta chestiuni diplomatice oficiale. De asemenea, Hill a spus că Sondland le-ar fi spus în mod repetat oficialilor străini că pot vizita Casa Albă ori de câte ori doresc, fără ca diplomatul să informeze pe altcineva de la Casa Albă, astfel că la un moment dat oficiali români s-au prezentat neanunțați la reședința președintelui SUA, fără a avea o vizită programată. Totodată, Sondland le-a furnizat unor cetățeni străini numerele de mobil ale unor oficialilor americani, ceea ce reprezintă un risc în ceea ce privește contrainformațiile, a mai afirmat Hill, în cursul audierii.

Rudy Giuliani a avertizat cu dezvăluiri despre afacerile familiei Biden în România

Rudy Giuliani, avocatul preşedintelui american Donald Trump, a avertizat de două ori că va prezenta informaţii despre presupuse afaceri ilegale în România ale familiei fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din 2020.

"Ucraina este doar vârful aisbergului. Mergem la China, v-am spus despre România, mai am o ţară care este pe listă", a declarat Rudy Giuliani. Avocatul personal al preşedintelui Donald Trump a afirmat că există suspiciuni că preşedintele Ucrainei a primit "mită" pentru a bloca o anchetă care viza afacerile familiei Biden. "Nu spun că Biden a fost implicat în oferirea mitei, dar acesta este singurul lucru în care nu a fost implicat. Acest caz are un miros urât, oricât ar fugi ei de el. Vreau să fiţi atenţi nu doar la China, fiţi atenţi la România! Doar urmăriţi România!", a declarat Rudy Giuliani la postul Fox News, conform site-ului de ştiri Breitbart.com.

Anterior, Rudolph Giuliani l-a apărat pe preşedintele Donald Trump, criticând atitudinea presei și avertizând cu dezvăluiri despre afacerile familiei lui Joseph Biden în România. "Presa de la Washington a acoperit aceste lucruri în ultimii trei ani. Încerc să investighez un scandal de corupție masiv din perioada Administrației Barack Obama", a declarat Rudy Giuliani într-un interviu acordat postului tv Fox News. "Hunter Biden spune: «Nu am făcut nimic rău». Stop, stop, nicio investigație. Nimic. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să înceteze când președintele Donald Trump a spus că nu a făcut nimic rău", a continuat Giuliani, criticând atitudinea presei americane față de președintele SUA. "De ce există acest tratament diferențiat față de republicani", a continuat Giuliani, denunțând ancheta "falsă" a Camerei Reprezentanților și faptul că presa ar fi subordonată intereselor Partidului Democrat. "Presa nu relatează aceste lucruri. Dar eu am toate informațiile. Sunt numeroase lucruri care vor apărea. Nu am trecut încă la România. Să vedeți când vom ajunge la România (...)", a subliniat Giuliani, numindu-l "escroc" pe Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte Joseph Biden.

Nancy Pelosi suspectează că Rusia este implicată în planul lui Donald Trump de compromitere a lui Joseph Biden

Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, crede că Rusia este implicată în cazul controversatei conversaţii a preşedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden. "Este greşit ca orice guvern străin să aibă interefernţe în procesul nostru electoral, dar iată că preşedintele SUA cere exact acest lucru", a declarat Nancy Pelosi într-un interviu acordat MSNBC. "Şi, apropo, cred că Rusia are o implicare în acest caz", a precizat Nancy Pelosi, fără a oferi detalii.

Administraţia Vladimir Putin este acuzată de ingerinţe în scrutinul prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016. Moscova a respins acuzaţiile. Întrebată dacă ancheta care ar putea conduce la procedura demiterii preşedintelui Donald Trump s-ar putea încheia până la sfârşitul anului, Nancy Pelosi a precizat că Partidul Democrat va acţiona "concentrat pe scop şi rapid, dar nu pripit". "Dar, analizând materialele pe care Administraţia ni le oferă, de fapt ei accelerează procedura", a precizat ea.

Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor a trimis citaţii prin care le solicită unor membri ai Administraţiei de la Washington participarea la audieri şi furnizarea documentelor referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina.

Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina.

Cum funcţionează procedura demiterii unui preşedinte al SUA

Camera Reprezentanţilor poate decide suspendarea unui preşedinte cu majoritate simplă, pentru acuzaţii de trădare, mită, delicte majore sau minore. În Senat urmează un proces judiciar coordonat de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. Demiterea din funcţie a unui preşedinte poate fi decisă cu o majoritate de două-treimi. (Mediafax)