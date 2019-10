ULTIMA ORĂ UPDATE SUA anunță că Turcia pune capăt ofensivei sale de opt zile în Siria după o retragere completă a forțelor kurde / Turcia: Doar suspendăm operațiunea, nu o oprim definitiv

Vicepreședintele american Mike Pence a spus joi că a ajuns la un acord cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a încetare a focului în nord-estul Siriei pentru a pune capăt ofensivei turce împotriva forțelor kurde, relatează Reuters. Pe de altă parte, Turcia spune că operațiunea nu poate fi oprită, ci este doar suspendată.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!