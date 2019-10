VIDEO Spania: Șeful regional al Cataloniei cere un nou vot de independență după o noapte de violențe

Președintele Cataloniei, Quim Torra, a propus joi un nou vot asupra independenței acestei regiuni spaniole ca reacție la condamnarea foștilor lideri pentru tentativa de secesiune din 2017. Asta după ce protestele față de condamnările a nouă separatiști au degenerat în confruntări violente între tineri și polițiști, iar aproape 100 de persoane au fost reținute de la debutul manifestațiilor, potrivit Reuters. Mașini au fost incendiate, iar poliția catalană a spus că cocktailuri Molotov și pietre au fost aruncate spre ofițeri. Zeci de persoane au fost rănite.

Adresându-se Parlamentului catalan, șeful regional Quim Torra a criticat protestul. Cauza separatistă a fost o mișcare pașnică, a spus acesta, dar a subliniat că sub nicio formă orice tribunal nu-l va putea opri să facă pași spre independență.

Torra a arătat că doreşte finalizarea până primăvara viitoare a unei propuneri privind o "republică a Cataloniei". El precizase deja că va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea.

#Breaking: Just in - Horrific video has been taken in #Barcelona, of a Spanish riot police vehicle driving over a protestor in the streets when trying to bust through barricades, in this 3de night of heavy clashes and violence with police officers. #Spain #Catalonia pic.twitter.com/B2V1hV4VE2