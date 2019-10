Obama îl susține pe Trudeau în cadrul alegerilor: Lumea are nevoie de o conducere progresistă acum

Obama a postat un mesaj pe Twitter, miercuri, prin care a transmis că a fost onorat să colaboreze cu Trudeau, descriindu-l ca pe un lideri muncitor, eficient, care abordează chestiunile importante, precum schimbarea climatică.



"Lumea are nevoie de o conducere progresistă acum și sper ca vecinii noștri din nord să îl susțină pentru încă un mandat", a scris Obama.



Trudeau a răspuns tot printr-un tweet: "Mulțumesc, prietene, muncim din greu pentru ca progresul să poată continua."



Această luptă electorală va fi una dificilă pentru Trudeau.



"Trudeau este în pericol acum", a declarat Bothwell, profesor de istorie canadiană și relații internaționale la Universitatea din Toronto.



"Dacă eu aș fi fost un candidat (din partidul) liberal, aș fi menționat discret, cu mândrie, susținerea lui Obama. Nu știu dacă aș fi facut din asta o chestiune politică majoră."



Bothwell susține că ar trebui să cauți cu peste 100 de ani în urmă pentru a descoperi un președinte american care intervine în alegerile federale canadiene. Potrivit lui, Theodore Roosevelt, a vizitat Toronto în 1917, când Canada avea alegeri legate de serviciul militar și a abordat această problemă.

Obama l-a susținut și pe Macron în timpul alegerilor din 2017, în Franța.

I was proud to work with Justin Trudeau as President. He's a hard-working, effective leader who takes on big issues like climate change. The world needs his progressive leadership now, and I hope our neighbors to the north support him for another term.