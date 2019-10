VIDEO Cutremur puternic în Filipine / Cel puțin o persoană a murit, iar zeci de persoane sunt rănite

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit, miercuri, sudul țării Filipine, omorând cel puțin un copil și rănind alte peste 20 de persoane, relatează Reuters.

Autoritățile guvernamentale au început să primească informații de la oficialii de pe insula Mindanao unde a lovit cutremurul, provocând crăparea pereților și pene de curent. Multe persoane au început să fugă în stradă.

”Șeful spitalului nostru a spus că un copil a murit din cauza cutremurului”, a spus primarul orașului Tulunan din provincia Cotabato de Nord. Alte două persoane au fost rănite, a adăugat el.

Cutremurul a atins și orașul Davao, unde locuiește președintele Rodrigo Duterte și este printre cele mai populate orașe din țară.

În orașul Magsaysay 20 de persoane au fost rănite din cauza articolelor de mobilier care au căzut și din cauza dărâmăturilor.

”Multe case au fost distruse total... O altă persoană este în stare critică”, a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei, Anthony Allada.

Gaisano Mall in General Santos City catches fire after the 6.3 magnitude #earthquake that jolted North Cotabato and various parts of Mindanao. Intensity 4 was felt in GenSan, according to @phivolcs_dost. | Video by Noel Punzalan | via Nef Luczon pic.twitter.com/LqnFtqKLQY