Problema lui Koleka, sau cum se glumește pe seama șoferilor români în străinătate

Nenumărați șoferi profesioniști români circulă cu camioane încărcate, pe autostrăzile Europei. Într-o parcare din Germania, între Nürnberg și Ingolstadt, șoferul unui TIR cu număr de Bihor a decis să facă în cabină curățenie generală. Un alt șofer a fotografiat mormanul de lucruri scoase pe jos. Apoi le-a postat pe facebook, într-o colectivitate de conducători auto, cu textul “Koleka cleans his apartment for the next driver…” Și astfel vedem nu doar câte poate aduna omul pe drumuri, dar și ce înseamnă Koleka, în limbaj “șoferesc”.

Iar pentru a nu exista dubii cu privire la semnificația cuvântului “koleka” (provenit, probabil, din “coleg”), pe același grup de discuții, la începutul acestui an, un anume Willy Flynn postează următoarele - cu mențiunea că e vorba de o glumă, “a nu se lua personal”.

“A Koleka is generally an Eastern European driver who can also drive for western European companies. He will wear a sleeveless vest, track suit bottoms, socks and shower sandals(Addis preferred) and a hi vis jacket, and speak broken English, or universal phrases such as commerade, katistrof, big problem, Koleka. He will drive a white XF DAF which will not have been washed in months. It will have the frilly curtains, at least 10 road toll tags, 2 navis that haven't been updated in many years and he will either ignore the navis or follow them into fields and get stuck, a gas stove and a large supply of potatoes and sausage, and homemade vodka. He will pull a curtain side trailer which will have many years of scratches and damage from hitting buildings and bridges He will will mainly drive in western Europe which he will do long trips if up to 3 months at a time, his family will forget his name. He will have many problems when it comes to reversing on to loading bays. He will avoid paying for parking and will do his laundry while taking a shower, if there are more than 2 kolekas that know eachother they will get drunk as fuck when on their 45 and either pass out and sleep in the ground or kick the shit out of each other”.