Trump a șters un film de promovare online ce utiliza piesa "We will rock you", presat de trupa Queen

Formația Queen l-a obligat pe Donald Trump să elimine un film de promovare pentru campania sa electorală în care era folosită piesa celebră "We will rock you", lansată în anul 1977, potrivit Rolling Stone, scrie Mediafax.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a distribuit controversatul film pe 9 octombrie. Între timp, duminică, filmul a fost șters de pe platformă. În videoclipul pentru campania electorală, Trump apărea susținând discursuri la diferite mitinguri, în timp ce piesa "We will rock you" se auzea, în întregime, pe coloana sonoră.

Înainte de a fi șters de pe platformă, videoclipul înregistrase aproximativ 1,7 milioane de vizualizări.

După lansarea filmului, un reprezentant al formației Queen a confirmat că utilizarea melodiei nu a fost autorizată, adăugând că trupa "a intentat deja un proces pentru a solicita neacordarea dreptului de a folosi piesele Queen în campania Trump".

Conflictul dintre Trump și formația Queen a început în anul 2016. Atunci, Trump, în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale, și-a făcut apariția la Convenția națională republicană având pe fundal melodia "We are the champions". În replică, formația a dat o declarație, afirmând că nu dorește ca "muzica ei să fie asociată cu orice fel de dezbatere politică din vreo țară". Totodată, muzicienii au declarat că nu și-au dorit ca piesa "We are the champions" "să fie utilizată ca mod de aprobare a lui Trump și a viziunii politice a Partidului Republican".

Mai mulți artiști, printre care se numără Neil Young și trupele R.E.M. și Aerosmith, i-au cerut lui Trump să nu le mai folosească piesele.

Totodată, cei care administrează averea lui Prince și-au manifestat dezacordul, după ce Trump a folosit piesa "Purple Rain" la un miting, la aproape un an de când cei care se ocupă de organizarea campaniei electorale a președintelui american au fost de acord să nu mai utilizeze cântecele muzicianului. "Administratorii moștenirii nu îi vor acorda niciodată permisiunea lui Trump de a folosi cântecele lui Prince", au declarat reprezentanții muzicianului.

Trupa Queen a fost înființată în 1971 de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor şi John Deacon. Queen a devenit un nume important în industria rock în 1975, odată cu lansarea celui de-al patrulea album, "A Night at the Opera", ce conţine legendara piesă "Bohemian Rhapsody", compusă de Freddie Mercury. De altfel, tot Freddie Mercury este acela care a compus versurile pieselor "Crazy Little Thing Called Love", "We Are The Champions", "Somebody To Love".

Trupa Queen a fost desemnată în anul 2007 "cel mai bun grup britanic al tuturor timpurilor", în urma unui sondaj organizat de BBC Radio.