Un număr alarmant de mare de copii din lume prezintă semne de malnutriție (Raport ONU)

La nivel global, cel puțin unul din trei copii sub vârsta de 5 ani sunt malnutriți sau nu se dezvoltă normal, a dezvăluit UNICEF marți, prin intermediul celui mai comprehensiv raport privind copiii, alimentația și nutriția, din ultimii 20 de ani, scrie UN News.







Un număr alarmant de mare de copii suferă de pe urma consecințelor unei "diete inadecvate și a unui sistem alimentar care nu le oferă ceea ce ar trebui", a avertizat agenția UNICEF.







În jur de 200 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani sunt subnutriți sau supraponderali, în timp ce unul din trei, la nivel global - și aproape 2 treimi din copiii cu vârstele cuprinse între 6 luni și 2 ani - nu primesc destulă mâncare, pentru dezvoltarea adecvată, potrivit "The State of the World’s Children 2019: Children, food and nutrition".







Lipsa nutriției adecvate crește vulnerabilitatea celor mici în fața problemelor de sănătate (mai ales din cauza problemelor legate de dezvoltarea creierului, a capacității de învățare, a imunității) și în fața infecțiilor.







"În ciuda dezvoltării tehnologice în domeniul sănătății, lumea a pierdut din vedere cel mai fundamental lucru dacă copiii mănâncă prost vor avea o calitatea a vieții scăzută", a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al agenției, explicând că milioane de copii nu au diete sănătoase din cauză că "pur și simplu nu au la dispoziție o alegere mai bună". "Nu este vorbda doar despre a mânca destul este vorba, mai presus de orice, de a mânca ceea ce trebuie. Aceasta este provocarea noastră în prezent", a adăugat ea.







Raportul descrie povara triplă a malnutriției - subnutriția, greutatea excesivă și carențele legate de anumiți nutrienți esențiali. În timp ce 149 de milioane de copii sub 5 ani au blocaje în dezvoltare, 50 de milioane sunt prea slabi pentru înălțimea lor. Alți 40 de milioane în aceeași categorie de vârstă sunt supraponderali sau obezi, iar jumătate din toți copiii sub 5 ani din lume nu primesc destule vitamine esențiale și nutrienși, o chestiune pe care UNICEF a numit-o "foamea ascunsă".