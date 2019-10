VIDEO​ Bloc de șapte etaje prăbușit în Brazilia. O persoană a decedat

​Un bloc de șapte etaje s-a prăbușit în orașul brazilian Fortaleza. Pompierii aflați la fața locului au declarat că o persoană a decedat, scrie BBC.







Șapte oameni, printre care o femeie de 60 de ani și un tânăr de 20, au fost salvați dintre ruinele blocului. Alți zece oameni sunt încă prinși sub dărâmături iar pompierii fac mari eforturi pentru a îi salva. Situația este încă foarte periculoasă dat fiind faptul că salvatorii pot fi prinși și ei sub dărâmături. O persoană ar fi blocată într-un lift.





În videourile postate de jurnaliști și vecini se vede cum din clădire a mai rămas doar moloz. Autoritățile au fost alertate telefonic chiar de cei care erau îngropați sub maldărul de moloz. Aceștia au găsit locația în urma descrierilor oferite de cei de sub dărâmături. Salvatorii le-au cerut celor prezenți să mențină liniștea pentru ca cei prinși sub dărâmături să poată striga după ajutor și să fie auziți.







Clădirea era situată într-un cartier de lux al orașului Fortaleza iar un locatar a declarat că imobilul prăbușit avea 40 de ani. Presa locală a obținut un video în care se poate observa efectul prăbușirii clădirii.