Arderea cărților a fost condamnată de către un grup care promovează dreptul la libera expresie.

Universitatea a spus că studenții au dreptul de a arde cărți dacă aleg să facă asta, dar arderea cărților nu ”încurajează dezbaterea ideilor”.

so after our FYE book’s author came to my school to talk about it... these people decide to burn her book because “it’s bad and that race is bad to talk about”. white people need to realize that they are the problem and that their privilege is toxic. author is a woman of color. pic.twitter.com/HiX4lGT7Ci