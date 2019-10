VIDEO Scene haotice la Hong Kong: Noi confruntări între activiștii pro-democrație și polițiști. Zeci de protestatari au fost arestați

Activiștii pro-democrație din Hong Kong și poliția s-au confruntat din nou duminică în ceea ce a provocat scene haotice în tot orașul. Protestatarii au fost fugăriți prin mulțime îngrozind oamenii care făceau pur și simplu cumpărături la ora prânzului. Zeci de protestatari au fost arestați, relatează Reuters.

Mai multe proteste care au început pașnic în malluri din Hong Kong s-au transformat după-amiază în scene care au îngrozit oamenii care făceau cumpărături. Astfel, la lăsarea serii, și-au făcut apariția activiști cu fețele acoperite și îmbrăcați în negru, care au început să vandalizeze magazine și stații de metrou.

Poliția a arestat mai mulți protestatari și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții, spunând că au folosit ”forță minimă”. Imaginile furnizate de televiziuni arată cum oamenii care făceau cumpărături țipau, iar alții au fost răniți când polițiștii au intrat în mall.

Tinerii protestatari, mulți având măști pentru a-și ascunde identitatea, au fost adesea sprijiniți de oamenii care făceau cumpărături.

Meanwhile in #HongKong this dramatic video just started making the rounds. Just wait for it...a flying kick. Apparently as a protestor and riot police officer push and pull over another protestor, someone powers up and channels Bruce Lee. Or Street Fighter. #HongKongProtests pic.twitter.com/ahRJRJ3XeE