VIDEO Taifunul Hagibis nici nu a ajuns bine în Japonia și deja face ravagii / O persoană a murit din cauza vânturilor violente care precede probabil cel mai distrugător ciclon din ultimii 60 de ani

Puternicul taifun Hagibis își continuă sâmbătă cursul spre Japonia, precedat de ploi torențiale și vânturi violente ce au provocat deja moartea unei persoane, în timp ce 1, 6 milioane de oameni au primit recomandări de evacuare, relatează AFP.

Hagibis se îndreaptă spre Tokyo și a provocat deja perturbări ale transportului și pene de curent.

Hagibis ar putea fi cea mai puternică furtună care va lovi Tokyo din 1958 și oamenii ar trebui să se pregătească de valuri uriașe și ploi abundente, a anunțat Agenția meteorologică a Japoniei.

Premierul Shinzo Abe a ordonat miniștrilor săi să facă tot ce le stă în putință să asigure siguranța oamenilor.

Oficiali ai prefecturii Chiba, la est de Tokyo, care a fost lovită și de taifunul Faxai acum o lună, le-a spus oamenilor să își pregătească provizii de mâncare și apă pentru până la trei zile. Unele supermarketuri au rămas deja fără apă îmbuteliată și baterii.

Organizatorii Grand Prix-ului Formulei 1 au anulat toate sesiunile de calificare programate pentru sâmbătă, adăugând că runda de calificare va fi susținută duminică, înainte să aibă loc cursa finală.

Deja au fost anulate două meciuri de sâmbătă din cadrul Cupei Mondiale de rugby.

Typhoon Hagibis is already battering Chiba Prefecture where violent gusts have torn roofs of homes and left some residents with injuries.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/CD4NWZjmAg