VIDEO UPDATE Cinci răniți, în urma unui atac cu cuțitul în Manchester/ Un suspect a fost arestat sub suspiciunea de act terorist

Cercetările privind motivele din spatele atacului continuă.

Incidentul s-a produs vineri la centrul comercial Arndale din Manchester,

Știrea inițială:



Un individ a fost arestat pentru terorism în urma unui atac cu cuțitul într-un centru comercial din orașul Manchester, soldat cu rănirea a patru persoane, a anunțat poliția britanică, potrivit agenției de știri Dpa.

Bărbatul a fost "arestat sub suspiciunea comiterii, pregătirii și instigării la un act de terorism", a transmis Poliția din Manchester, citează Mediafax.

Cotidianul local Manchester Evening News a relatat că una dintre victime a fost grav rănită.

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat "șocat de incident" și a mulțumit autorităților pentru profesionalism.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.