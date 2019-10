VIDEO Japonia se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cel mai mare taifun din ultimii 60 de ani

Un puternic taifun s-a apropiat vineri de Japonia, amenințând cu cele mai abundente ploi și cel mai puternic vânt din ultimii 60 de ani, închizând magazine, fabrici și sistemele de transport subteran, perturbând desfășurarea Grand Prix-ul Formulei 1 și Cupa Mondială de rugby, relatează Reuters.

Taifunul Hagibis, care înseamnă ”viteză” în limba tagalog a populației filipineze, este așteptat să ajungă sâmbătă la principala insulă Honshu, la o lună după ce una dintre cele mai mari furtuni care au lovit Japonia în ultimii ani distrugând aproximativ 30.000 de case și au produs pene de curent.

Hagibis ar putea fi cea mai puternică furtună care va lovi Tokyo din 1958 și oamenii ar trebui să se pregătească de valuri uriașe și ploi abundente, a anunțat Agenția meteorologică a Japoniei.

Premierul Shinzo Abe a ordonat miniștrilor săi să facă tot ce le stă în putință să asigure siguranța oamenilor.

Oficiali ai prefecturii Chiba, la est de Tokyo, care a fost lovită și de taifunul Faxai acum o lună, le-a spus oamenilor să își pregătească provizii de mâncare și apă pentur până la trei zile.

Unele supermarketuri au rămas deja fără apă îmbuteliată și baterii.

Organizatorii Grand Prix-ului Formulei 1 au anulat toate sesiunile de calificare programate pentru sâmbătă, adăugând că runda de calificare va fi susținută duminică, înainte să aibă loc de cursa finală.

Deja au fost anulate două meciuri de sâmbătă din cadrul Cupei Mondiale de rugby.

BIG surf crashing ashore on the southern tip of Izu peninsula - it’s going to be wild down here tomorrow as #typhoon #Hagibis closed in #Japan pic.twitter.com/4pRNCKIccc