Procurorii de la Chișinău cer arestarea oligarhului Vlad Plahotniuc

În dosarul penal în care este vizat Plahotniuc, o persoană a fost deja plasată sub arest preventiv. Viorel Morari nu a dat numele persoanei, dar a specificat că aceasta a fost pusă sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, având în vedere că gestiona fictiv o societate comercială rezidentă prin care au fost transferate o parte din mijloacele bănești.

În acest dosar este vizată și o a treia persoană, pe numele căreia procurorii au emis mandat de arestare pentru 30 de zile.





Vlad Plahotniuc este cercetat în două cauze penale, pentru "spălarea banilor în proporții deosebit de mari". Cauzele penale au fost conexate într-o procedură unică.

Acuzațiile pe care Procuratura Anticorupție i le aduce lui Plahotniuc

Potrivit Procuraturii Anticorupție, pe parcursul anilor 2013-2015, Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele constituie venituri ilicite.





Procurorii spun că, prin intermediul unor persoane interpuse, a înființat mai multe companii rezidente și nerezidente printre care: LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR INVEST, etc., "prin care a organizat circulația mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari - circa 18.000.000 de dolari și 3.500.000 de euro".





"Materialele cauzei demonstrează că bănuitul cunoaștea despre faptul că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A”, mai spun procurorii de la Chișinău, într-un comunicat de presă transmis joi





În cadrul unei alte cauze, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale tot pentru infracțiunea de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. "S-a stabilit că în perioada anilor 2013 -2014 de la TUKUMAAN LIMITED au fost efectuate plăți: cu destinaţia „acordare împrumut” către SRL FINPAR INVEST în valoare totală de 7 204 439 USD. - cu destinația „air transport services for passengers” către SRL NOBIL AIR în valoare de 381 344 EURO. - către ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED care - la rândul său - a efectuat transferuri băneşti către soţia cet. Plahotniuc Vladimir - C.O.), pe contul deschis la ABLV BANK, valoarea cărora constituie 1 550 000 EURO şi 1 140 000 USD”, transmit procurorii.

Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 14 iunie, imediat după demisia Guvernului Pavel Filip, și s-ar afla în SUA. În 17 iunie, Vlad Plahotniuc scria pe Facebook că decizia de a se retrage de la guvernare a fost luată pentru a nu adânci criza politică de la Chișinău, dar ea nu înseamnă că se va retrage din politică, urmând doar să ia o pauză și să-și coordoneze echipa din afara țării.





Vicepremierul moldovean Andrei Năstase spunea că vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a confirmat că Vladimir Plahotniuc este dat în urmărire federală de Rusia.





Dosarele penale în care Plahotniuc este vizat în Rusia





La începutul lunii august, o instanță din Rusia a decis să emită mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, scria agenția TASS.





Daria Konstantinova, avocatul fostului lider politic, declara în timpul ședinței de judecată că Plahotniuc este nevinovat și a făcut apel la judecători să respingă cererea procurorilor. Ea a insistat că acuzațiile care i se aduc clientului său sunt "motivate politic”.





În schimb, autoritățile ruse au informat că vor începe demersurile pentru extrădarea lui Plahotniuc. "Au fost strânse suficiente dovezi care arată implicarea lui Plahotniuc în dosarele în care este acuzat și vom solicita ca acesta să fie extrădat către Rusia”, anunța un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Moscova.





Plahotniuc este acuzat că a constituit un grup infracțional organizat și ar fi participat la acțiunile acestuia, realizând tranzacții ilicite în ruble și în monedă străină către conturile unor cetățeni străini, prin intermediul unor acte false.





Pe 22 februarie, autoritățile ruse i-au pus sub acuzare pe Plahotniuc și pe omul de afaceri Viaceslav Platon după ce peste 500 de milioane de dolari au fost transferați ilegal către conturi din afara Rusiei. În aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare în Republica Moldova pentru că ar fi transferat în mod ilegal fonduri din Rusia.





De asemenea, în 2017, pe numele lui Plahotniuc a mai fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă de către o instanță de la Moscova, după ce procurorii l-ar fi suspectat pe acesta că s-ar fi aflat în spatele unei încercări eșuate de asasinare a omului de afaceri Renato Usatîi.





Cererea procurorilor urmează să fie judecată joi de către Judecătoria Chișinău, în ședință închisă.