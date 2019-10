China critica Apple pentru decizia de a oferi oamenilor din Hong Kong acces la o aplicație care urmărește traseul poliției din oraș

Ziarul nu a menționat numele aplicației de localizare, disponibilă în magazinul online Apple, însă a descris-o, susținând că prin aceasta, compania își arată complicitatea față de proteste și a întrebat dacă Apple "a gândit limpede" atunci când a luat decizia.



Aplicația, HKmap.live, arată locațiile pentru transport, drumurile blocate și prezența forțelor de ordine, folosind imaginea unui câine ca simbol al unei situații de violență din partea poliției, precum utilizarea gazelor lacrimogene. Inițial, Apple a respins aplicația, din cauza conținuturilor considerate ilegale, însă și-a retras decizia și a adăugat HKmap.live în magazinul online pe 5 octombrie, potrivit SCMP.



Printr-o serie de postări pe Twitter, dezvoltatorul a declarat că Apple "a luat în calcul multe aspecte economice", însă în final, "a luat decizia corectă".



Apple este cea mai recentă companie străină care se implică în protestele pro-democrație din Hong Kong, care durează deja de 4 luni. Asociația Națională de Baschet (NBA) și compania care deține brand-ul american Vans au fost și ele prinse în controverse, pe marginea protestelor.



Articolul publicat online de People's Daily transmite că Apple nu poate distinge între ceea ce bine și rău și că ignoră adevărul. Prin oferirea accesului la aplicație, Apple ar deschide ușa protestatarilor violenți din fosta colonie britanică, susține ziarul.



"Dând frâu liber unui software veninos, trădezi sentimentele cetățenilor chinezi."



Informațiile oferite de aplicație sunt strânse colectiv, pentru localizarea mașinilor de poliție, a ofițerilor înarmați și a incidentelor în care oameni au fost răniți.

Thanks everyone, @Apple finally made the right decision. Will update later as things are going crazy in #HK now. pic.twitter.com/PsnNry0V21