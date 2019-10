Brexit: Britanicii și europenii se pregătesc pentru un eșec al negocierilor / Donald Tusk îl acuză pe Boris Johnson că se joacă cu viitorul Europei

Europenii au oferit termen guvernului până la sfârșitul săptămânii pentru a prezenta un compromis acceptabil care să conducă la un divorț amiabil în 31 octombrie, după 46 de ani de viață în comun.Fără a mai aștepta această scadență, cele două părți nu-și mai ascund pesimismul. După o convorbire telefonică, marți dimineața, între liderul conservator și Angela Merkel, o sursă din Downing Street a calificat drept "practic imposibil" un acord.Potrivit acestei surse, cancelarul german l-a avertizat pe Johnson că un acord este "extrem de improbabil" în lipsa unor noi propuneri din partea Londrei care să prevadă menținerea Irlandei de Nord în uniunea vamală europeană. Ceea ce Londra refuză, planul său vizând simplu o aliniere în privința reglementărilor, dar nu și vamală, cu republica Irlanda vecină și membră a UE.Este vorba de a evita restabilirea unei granițe fizice între cele două Irlande și prezervarea păcii în insulă, după mai multe decenii de violențe.Interogat de AFP, guvernul german a refuzat orice comentariu în privința conținutului conversației.Pe Twitter, președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, l-a acuzat pe Boris Johnson că se joacă "cu viitorul Europei și al Marii Britanii" printr-un "joc stupid al reproșurilor" legat de responsabilitatea unui eșec al negocierilor pentru Brexit.Această discuție Johnson-Merkel a avut loc în condițiile în care la Bruxelles au loc negocieri dificile pentru a evita un "no deal" în 31 octombrie, pe baza unui proiect prezentat miercurea trecută de liderul britanic.Propunerile prezentate săptămâna trecută de Londra pentru a încerca să închidă delicatul capitol al graniței irlandeze au fost respinse de europeni. UE refuză dreptul de veto pe care Londra vrea să îl acorde executivului și parlamentului nord-irlandez și propunerile privind planurile pentru controalele vamale între cele două Irlande.Discuțiile urmau să continue marți la Bruxelles, după ce Londra a încercat în zadar luni să vină cu clarificări.Dar, potrivit unei surse europene, "nimic nu a mișcat". Iar proiectul Londrei "nu este încă suficient pentru a convinge" Bruxellesul și "în acest ritm nu prea vedem cum am putea fi gata pentru Consiliul" european din 17 - 18 octombrie, a precizat o altă sursă.Ajuns la putere la sfârșitul lui iulie, Boris Johnson s-a angajat să scoată Marea Britanie din UE în 31 octombrie, cu orice preț, în ciuda unei legi care îi cere o amânare dacă nu se ajunge la niciun acord până în 19 octombrie, chiar după summitul prezentat ca cel al ultimei șanse.Potrivit unei surse din Downing Street citată de revista The Spectator, Boris Johnson mizează pe un eșec al negocierilor cu UE."Vom indica (...) în mod clar că guvernul nu va continua să negocieze, orice amânare ar fi deci inutilă", a precizat această sursă.„Ei cred acum că dacă există o altă amânare vom reveni iar și iar cu noi propuneri. Acest lucru nu se va întâmpla. Fie ieșim fără acord în 31 octombrie fie vor fi alegeri și atunci vom ieși fără acord”, potrivit sursei citate.Dacă se va ajunge totuși la o nouă amânare, Boris Johnson va face campanie pentru "no deal" în caz de alegeri anticipate, pentru a "marginaliza" Partidul Brexit (eurofob), a avertizat această sursă, pentru The Spectator. Potrivit fostului ministru al Muncii Amber Rudd, care a demisionat din guvern în septembrie, această sursă ar fi Dominic Cummings, consilierul special al lui Boris Johnson și creierul victoriei "Leave" la referendumul din 2016.Deja în campanie pre-electorală, guvernul dorește să suspende Parlamentul după dezbaterile de marți seara, așa cum este cutuma, pentru a-și putea prezenta programul de politică națională lunea viitoare.