Statele Unite: Un criminal care-și săvârșea pedeapsa pentru trei crime a mărturisit că a omorât peste 90 de persoane

Samuel Little, în vârstă de 79 de ani este un criminal în serie din Statele Unite care a mărturisit că a ucis 93 de femei de-a lungul a mai bine de trei decenii în care a fost liber să acționeze, susține Biroul Federal de Investigații (FBI). Astfel, Little devine criminalul în serie cu cele mai multe victime din Statele Unite, potrivit The Independent ​Samuel Little a fost arestat în 2012 pentru posesie de droguri. Atunci, anchetatorii au reușit să îi recolteze probe ADN și l-au legat astfel de trei crime care au avut loc în Los Angeles între anii 1987 și 1989. Little a pledat nevinovat, însă în 2014 criminalul a fost condamnat la trei pedepse consecutive pe viață, fără posibilitatea de eliberarea condiționată.Acuzatul a admis până în prezent un număr total de 93 de crime în care victimele sunt în mare parte femei. Omorurile s-au petrecut între anii 1970 și 2005. Poliția a reușit să îi lege numele de 50 de morți, deși anchetatorii au convingerea că mărturisirile criminalului sunt credibile.Conform spuselor oamenilor legii, bărbatul a avut o istorie de activitate infracțională care a început încă din anii adolescenței, iar victime îi cădeau în principal femei aflate la marginea societății, prostituate sau dependente de droguri.FBI a spus că starea de sănătate a lui Little este precară și ca cel mai probabil criminalul va rămâne în închisoarea din Texas până la moartea sa.Scopul biroului de investigații este să identifice victimele criminalului și să rezolve cazurile nesoluționate înainte ca Little să moară.