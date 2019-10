China crește porci uriași, de mărimea unor urși polari

La o fermă dintr-o regiune sudică a Chinei, trăiește un porc uriaș, care cântărește cât un urs polar, scrie Bloomberg.







Animalul de 500 de kg face parte dintr-o turmă cu specimene crescute și înmulțite pentru a deveni porci gigantici. La abator, unii dintre ei pot fi vânduți pentru sume mai mari de 10.000 yuani (1.399$), adică de trei ori mai mari decât venitul disponibil pe lună, în Nanning, capitala provinciei Guangxi, locul unde se află ferma lui Pang Cong.







Deși porcii lui Pang ar putea reprezenta un exemplu extrem al lucrurilor pe care fermierii sunt dispuși să le facă pentru a acoperi problema lipsei de carne de porc din țară, ideea conform căreia mai mult este mai bine s-a răspândit în China, locul unde se consumă cea mai multă carne de porc din lume.





Prețurile mari pentru carnea de porc din provincia nord-estică Jilin împinge fermierii să crească porcii pentru a atinge o greutate de 175-200 de kg, mai mare decât cea normală de 125 kg. Tendința nu se limitează numai la micii producători. Producătorii majori din China, inclusiv Wens Foodstuffs Group Co., Cofco Meat Holdings Ltd., și Beijing Dabeinong Technology Group Co., încearcă să mărească greutatea medie a animalelor.







Rasa gigantică este crescută într-o perioadă disperată pentru China. După febra porcină africană, care decimat populația națiunii, aducând-o la jumătate, prețurile au ajuns la un nivel record, determinând guvernul să le ceară fermierilor să crească producția pentru a tempera inflația.