Care sunt afacerile din România ale lui Biden? New York Times scria în mai că fiul fostului vicepreședinte al SUA l-a consiliat pe Puiu Popoviciu

New York Times a scris că Hunter Biden a devenit ținta principală a lui Trump și a aliaților săi în cererile din ce în ce mai numeroase de investigare a oponenților și a adversarilor săi politici. Ei au fost atenți atât la viața sa personală, inclusiv eliberarea din Marină (după ce testele antidrog au ieșit pozitive pentru cocaină), cât și la cariera sa în afaceri, care a presupus mai multe ocuparea unor poziții care s-au intersectat cu cariera politică a tatălui său.



El a lucrat cu o firmă emitentă de carduri de credti din Delaware, la Departamentul de Comerț, sub președintele Clinton și ca lobbyist din partea mai multor universități, asociații și companii. În timpul celui de-al doilea mandat al tatălui său ca vicepreședinte, Hunter Biden și-a amplificat eforturile în afaceri, cu indivizi și entități privite cu suspiciune de guvernul SUA și de aliați.



Pe lângă afacerile din Ucraina, cu compania de energie Burisma, Hunter Biden a fost consilierul omului de afaceri român Gabriel (Puiu) Popoviciu, ale cărui afaceri cu imobiliare a devenit subiectul unei investigații, potrivit unor surse familiare cu contextul respectiv. Investigația, pornită într-o vreme în care SUA și aliații puneau presiune pe statul român pentru a lua măsuri de combatere a corupției, a dus la condamnarea lui Popoviciu și la o pedeapsă cu închisoarea.



De asemenea, Trump a făcut aluzie, în timpul unui interviu acordat la Fox News, la un acord al lui Hunter Biden și al partenerului său de afaceri Devon Archer, prin care cei doi erau implicați într-un fond, urmărind investiții din partea Băncii Chinei, controlată de stat.

Acest fond a fost anunțat la sfârșitul lui 2013, la câteva zile după ce Hunter Biden și fiicele sale au călători în China din Japonia, la bordul unui Air Force Two, cu vicepreședintele, care se afla într-o misiune diplomatică cu scopul de a aplana tensiunile din regiune. În timpul vizitei, vicepreședintele a avertizat liderii chinezi să nu folosească aeronave de luptă pentru a delimita o zonă de apărare aeriană, deasupra unor teritorii de apă contestate.



Autorul conservator Peter Schweizer a sugerat că Biden s-a folosit de vizită pentru a încheia acordul cu Banca Chinei - o sugestie care a fost preluată și de aliații lui Trump în media.



Însă avocatul lui Hunter Biden a declarat că acesta nu a a avut nicio întâlnire de afaceri legată de investiții în cursul vizitei și că nu a fost acționar la fondul respectiv, cât timp tatăl său a fost vicepreședinte.

Alți foști oficiali ai administrației Obama au declarat că vicepreședintele Biden nu a făcut niciodată nimic pentru a împiedica alți oficiali din administrație, care depuneau eforturi pentru susținerea investigațiilor penale ale autorităților ucrainiene și britanice.



Însă implicarea cu China și Ucraina a îngrijorat un alt partener de afaceri al lui Biden și Archer, Christopher Heinz, fiul vitreg al lui John Kerry, care era pe atunci secretar de stat.

Heinz le-a spus celor doi că activitatea lor poate fi interpretată ca trafic de influență, potrivit unei surse familiare cu conversația. După ce Biden și Archer nu i-au ascultat sfatul, acesta și-a decuplat interesele de afaceri de la cele ale partenerilor săi.



Joe Biden este unul dintre cei mai puternici oponenți ai lui Trump în cursa prezidențialelor din 2020, fiind unul dintre favoriți pentru nominalizarea partidului democrat.



Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul Ferma Baneasa, vizand fapte legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV. Intrucat nu s-a prezentat la Politie si nici nu a fost gasit de anchetatori pentru executarea pedepsei, Popoviciu a fost dat in urmarire internationala.