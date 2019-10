Statele Unite avertizează asupra riscurilor generate de investiţiile Chinei în Balcani

"Aşa cum am făcut şi în cursul altor vizite în Europa, am avertizat şi asupra riscurilor investiţiilor chineze în tehnologii sensibile şi asupra strategiei Chinei de a oferi puternic mită pentru a obţine contracte în infrastructură. Vrem ca Macedonia de Nord să aibă succes, nu să se lupte cu datorii şi corupţie", a declarat Mike Pompeo, potrivit agenţiei Reuters, după întrevederi cu lideri nord-macedoneni în oraşul Ohrid.China a inclus ţări balcanice în Proiectul "O centură, un drum", investind miliarde de dolari pentru construirea de căi ferate, drumuri şi centrale electrice.Rusia, care are relaţii puternice cu unele ţări din regiune, se opune deschis extinderii NATO şi Uniunii Europene în Balcani."Inimile şi minţile cetăţenilor nord-macedoneni trebuie să ghideze ţara înainte, nu influenţele trolilor ruşi pe reţelele de socializare online. Aţi contribuit cu trupe care luptă alături de noi în Irak şi Afganistan, aţi contribuit la coaliţia care a invins califatul Stat Islamic. Sunt încrezător că Senatul SUA va ratifica protocolul de aderare în această toamnă, pentru a putea intra oficial în echipa NATO", a subliniat Mike Pompeo în Macedonia de Nord.