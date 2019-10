Trump i-ar fi menționat pe Biden și Warren, în timpul unui apel telefonic cu președintele Chinei, în luna iunie

Agenția de presă a raportat că Trump a vorbit despre perspectivele politice ale celor doi democrați în timpul discuției. Ambii democrați se aflau în topul sondajelor din partid, pentru propunerea la prezidențialele din 2020.



Trump i-ar fi spus lui Xi că va păstra tăcerea în ceea ce privește protestele din Hong Kong, cât timp SUA și China realizează negocieri comerciale. Înregistrarea apelului a fost stocată în același sistem în care a fost păstrat și cel cu președintele ucrainean Zelensky, potrivit CNN.



Warren a reacționat joi noapte, printr-un tweet în care a scris că "publicul trebuie să aibă acces la apelul dintre Trump și Xi. Și avem nevoie de un lider care ne va proteja valorile."



"Trump poate să spună ce vrea despre mine, dar este strigător la cer ca orice președinte să vândă oamenii din Hong Kong în spatele ușilor închise", a scris ea.



Trump can say what he wants about me, but it's outrageous that any president would sell out the people of Hong Kong behind closed doors.



The public must see the transcript of Trump's call with Xi. And we need a leader who will stand up for our values.