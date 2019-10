Dublinul consideră "inacceptabilă" propunerea lui Boris Johnson privind Irlanda de Nord

În căutarea unui "compromis" cu Bruxellesul pe Brexit, Boris Johnson a propus miercuri ca Irlanda de Nord să rămână în piaţa comună europeană până în 2025. O dispoziţie "inacceptabilă" în opinia Republicii Irlanda, potrivit Rador care citează France 24.





O "relaţie specială" între Irlanda de Nord şi Uniunea Europeană până în 2025. Iată cum şi-a prezentat miercuri, 2 octombrie, premierul britanic, Boris Johnson, planul privind provincia britanică Irlanda de Nord pentru a găsi un "compromis" cu Bruxellesul privind Brexit.





Dar această "relaţie specială" nu este pe gustul Republicii Irlanda. Mai mulţi miniştri au anunţat miercuri că planul lui Boris Johnson este "inacceptabil".





Ministrul irlandez al afacerilor europene, Helen McEntee, a spus că se îndoieşte de sinceritatea prim-ministrului de a încheia un acord. "Este vorba din nou să se aleagă unele aspecte ale pieţei comune care ar fi aplicate în Irlanda de Nord. Înseamnă să discutăm despre o dispoziţie limitată în timp, ceea ce, încă o dată, este inacceptabil", a subliniat ea.



Un plan "inacceptabil şi inaplicabil" în opinia Fianna Fáil



Într-un interviu pentru canalul de televiziune Virgin Media One marţi seara, Simon Coveney, ministrul irlandez al afacerilor externe, a descris propunerile prezentate de "The Telegraph" drept "îngrijorătoare", arătând că nu există bază pentru un acord între Londra şi Bruxelles.





"Nu am văzut nimic (...). Dar dacă articolele pe care le citim în această seară spun adevărul, nu par să existe baze pentru un acord, este o certitudine", a spus Simon Coveney.

Potrivit "The Guardian", planul lui Boris Johnson este susţinut de Partidul Unionist Democratic nord-irlandez (DUP). Lidera DUP, Arlene Foster, a arătat că ea speră că UE va privi această ofertă cu seriozitate, relatează "The Guardian".





Cotidianul britanic precizează că pentru Lisa Chambers, purtătoarea de cuvânt a Fianna Fáil însărcinată cu Brexit, planul este "inacceptabil şi inaplicabil".







"Regatul Unit îşi renegociază angajamentele luate faţă de locuitorii insulei că nu va exista o 'hard border' [o frontieră cu puncte de trecere controlate de vameşi, n. red.]. Asta ar trimite ţara noastră cu ani în urmă. Te poţi întreba dacă prim-ministrul Johnson se gândeşte serios să încheie un acord, acest plan lasă să se înţeleagă contrariul", a scris ea pe Twitter.



"Două frontiere timp de patru ani"



Dezvăluit marţi de "The Telegraph", planul, botezat "două frontiere timp de patru ani", prevede că Irlanda de Nord va rămâne integrată în piaţa unică europeană până cel puţin în 2025, dar va părăsi uniunea vamală în acelaşi timp cu restul Regatului Unit.





"Acest plan, cu care au fost puse la curent marile capitale europene marţi, va accepta necesitatea atât a unei frontiere reglementate între Regatul Unit şi Irlanda de Nord în marea Irlandei o perioadă de patru ani, cât şi controale vamale între Ulster şi Republica Irlanda", detaliază cotidianul britanic.





La finalul celor patru ani, adunarea autonomă a Irlandei de Nord va fi liberă să decidă dacă rămâne aliniată la UE sau intră în regulile britanice, contând pe faptul că Londra şi Bruxellesul vor fi căzut de acord până atunci asupra viitorului cadru al relaţiilor lor comerciale.