Parlamentul European intenționează să îi acorde o a doua șansă lui Sylvie Goulard, candidata Franței pentru postul de comisar pentru portofoliul „Piața internă”

O a doua rundă de audieri în Parlamentul European este luată în vedere pentru a oferi o nouă șansă franțuzoaicei Sylvie Goulard și altor candidați care au ratat testul audierilor în fața eurodeputaților, au spus joi surse parlamentare, relatează AFP. De asemenea, atunci vor fi audiați și noii candidați propuși de România și Ungaria.

19 candidați au fost audiați săptămâna aceasta de către aleșii europeni, iar trei au fost puși în dificultate, candidata Franței, Sylvie Goulard, suedeza Ylva Johansson și polonezul Janusz Wojciechowski, au estimat grupurile politice.

Candidata suedeză pentru Afaceri Interne și polonezul pentru Agricultură ”nu au convins deloc de capacitatea lor de gestiona portofoliile”, a spus un parlamentar al grupului Partidului Popular European, prima forță în Parlament.

Problema candidatei din Franța este cu totul alta, respectiv acuzațiile privind angajări fictive.

”Sylvie Goulard trebuie să explice în Parlament de ce vrea un post de comisar european în ciuda problemelor juridice care au forțat-o să renunțe la postul de ministru din Franța”, a spus el.

”Nu avem nevoie de superfemeie. Avem nevoie de un comisar ale căror scandaluri nu va pune n pericol proiectele pentru Piața internă a UE”, a avertizat PPE.

Deputaţii europeni, al căror vot este indispensabil în cazul tuturor comisarilor, nu au fost convinşi de explicaţiile oferite în privinţa celor două anchete al căror obiect îl constitue - a justiţiei franceze şi a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în cazul angajărilor fictive ale asistenţilor eurodeputaţilor partidului Modem.

Acest dosar a determinat-o pe Sylvie Goulard să părăsească postul de ministru al apărării în iunie 2017, la doar o lună după numirea sa.

Candidata franceză Sylvie Goulard (grupul Renew) la Comisia Europeană, care vizează portofoliul "Piața internă", a cerut miercuri ”respectarea prezumției de nevinovăție” de către eurodeputații care au audiat-o la Bruxelles pentru a valida sau nu numirea sa, relatează AFP.

”Sunt cinstită”, a spus ea în engleză Goulard, interogată fiind în Parlamentul European.

"Exista un obicei în Franţa (...) ca orice ministru, din momentul în care este inculpat, să demisioneze", a explicat ea. "În instituţiile europene, o astfel de cutumă nu există". "Nu am fost pusă sub acuzare, dar atunci am simţit, dintr-un motiv vizând responsabilitatea faţă de armata franceză, (...) că nu mă puteam supune acestui risc", a continuat fosta deputată în Parlamentul European (2009-2017).

Ea a asigurat că va respecta decizia justiţiei, atunci când aceasta va fi pronunţată.

Sylvie Goulard a înapoiat Parlamentului European 45.000 de euro reprezentând cheltuieli pentru salariul pe 8 luni a unuia din asistenţii săi pentru care nu a putut oferi nicio dovadă a muncii efectuate. Acest gest a fost văzut ca o recunoaştere a vinovăţiei de către criticii săi.

"Nu am recunoscut nimic", a răspuns ea acestor acuzaţii, negând orice "intenţie frauduloasă".

Ea a explicat că "au existat probleme în momentul demisiei" acestui colaborator şi că nu a avut disponibilitatea de a se implice într-o procedură de concediere.

Cei trei candidați care au au fost rugați să răspundă în scris la o serie de întrebări, iar o nouă audiere este planificată pe 14 și 15 octombrie, cu trei zile înainte de summitul european. De asemenea, atunci vor fi audiați noii candidați nominalizați de Ungaria și România după respingerea lui Lazlo Trocsanyi și a Rovanei Plumb.

Mai mulți aleși interogați de către AFP și-au exprima îndoielile cu privire la șansele lui Goulard, iar liderul grupului politic a estimat că ar fi preferabil ca ea să se retragă.