Trump, amenințat de procedura de impeachment, cere și Chinei să-l ancheteze pe Joe Biden și pe fiul său, Hunter

Președintele american este amenințat de o procedură de punere sub acuzare ("impeachment") după ce i-a cerut omologului său ucrainean să-l ajute să strângă informații potențial compromițătoare pentru Joe Biden, bine plasat în cursa pentru câștigarea investiturii democrate.Afirmând din nou că discuția cu Volodimir Zelenski a fost "perfectă" și cererea sa legitimă, Donald Trump a depășit o nouă etapă joi, declarând că ar putea "cu siguranță" să formuleze aceeași cerere președintelui chinez.Miliardarul a repetat că Joe Biden și fiul său Hunter au "înșelat China și Ucraina"."China ar trebui să lanseze o anchetă asupra Biden-ilor deoarece ce s-a întâmplat în China este la fel de grav ca ceea ce s-a petrecut în Ucraina", a subliniat el.Hunter Biden, avocat și finanțist, a fost membru în consiliul de supraveghere al unui grup gazeifer ucrainean și a investit în China când tatăl său era vicepreședintele lui Barack Obama. Nu a fost vizat niciodată de justiția din cele două țări.Dar Donald Trump și anturajul său consideră că Hunter Biden a profitat de poziția tatălui său pentru a câștiga sume considerabile. În plus, spun ei, Joe Biden a cerut capul unui procuror ucrainean care se interesa prea îndeaproape de afacerile companiei pentru care lucra Hunter Biden.În 2015, fostul vicepreședinte a cerut într-adevăr demiterea procurorului general ucrainean, dar în cadrul unei campanii internaționale de luptă împotriva corupției și în care acest oficial era suspectat că îngrădește reformele. La acea vreme, nimeni nu a avut semne de întrebare legate de motivațiile lui Biden.În cadrul anchetei privind destituirea președintelui, care are totuși puține șanse de reușită, democrații l-au convocat joi la Camera Reprezentanților pe Kurt Volker, care a fost trimisul special al Statelor Unite pentru Ucraina până la demisia sa, vineri.Potrivit avertizorului de integritate care a semnalat conținutul suspect al discuției dintre Trump și Zelenki, Volker s-a deplasat la Kiev a doua zi după această convorbire telefonică, pentru a "da sfaturi autorităților ucrainene asupra manierei de acomodare cu cerințele președintelui".