VIDEO Statele Unite au testat cu succes o rachetă intercontinentală

Armata americană a anunțat miercuri că a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III lansată de la baza Vandenberg din California, relatează AFP.

Racheta a fost lansată la ora locală 01.13 (08.13 GMT) și a parcurs aproximativ 6.750 de kilometri până la Atolul Kwajalein din Pacific, potrivit Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.

”Testul demonstrează că forța de intimidare nucleară a Statelor Unite este robustă, flexibilă, gata și foarte bine adaptată pentru a contracara amenințările secolului XXI și de a liniști pe aliații noștri”, a declarat într-un comunicat al Comandamentului Global Strike al Forțelor Aeriene.

Cu toate acestea, Armata americană a spus că testul ”nu a fost un răspuns sau o reacție la evenimentele mondiale sau la tensiunile regionale”.

Coreea de Nord a lansat miercuri un nou proiectil ce pare a fi o rachetă balistică de la bordul unui submarin, au indicat autoritățile militare de la Seul.

Testul a fost efectuat la doar câteva ore după ce Coreea de Nord a anunțat reluarea discuțiilor cu SUA. Oficiali din cele două țări sunt așteptați să se întâlnească pe data de 5 octombrie, în cadrul unei ședințe de lucru, în vederea obținerii unui consens privind denuclearizarea Coreei de Nord.

