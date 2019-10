Expert NASA: „Nu cred că suntem pregătiți să aflăm despre existența vieții pe Marte”

Misiunea pe Marte de anul viitor va fi lansată în iulie 2020 şi se va ajunge pe Planeta Roşie în februarie 2021.

Următoarea misiune NASA pe Marte va începe vara viitoare și va fi cea mai avansată de până acum. Însă dacă oamenii de știință vor afla că a existat - sau încă există - viață pe Planeta Roșie, se va ajunge la o altă problemă, și anume la cum va reacționa publicul. Directorul ştiinţific al NASA, Jim Green, crede că omenirea nu este pregătită pentru o astfel de veste, scrie CNN ​„Va fi ceva revoluționar", a spus Green. „Va aduce un nou mod de gândire. Nu cred că suntem pregătiți pentru aceste vești, nu suntem”, a continuat el.Mașina care va fi lansată pe Marte vara viitoare, numită „rover” va colecta probe de pe Marte pe care le va trimite înapoi pe planeta noastră. Dacă oamenii de știință descoperă astfel semne ale vieții, aceste noutăți ar putea influența în mare măsură astrobiologia, a spus Green, directorul Diviziei de Științe Planetare a NASA.„Ceea ce se va întâmpla în continuare va crea un set cu totul nou de întrebări științifice”, a spus el. „Este viața lor ca a noastră? Care sunt asemănările?"Roverul Mars 2020, împreună cu rover-ul ExoMars al Agenției Spațiale Europene, vor perfora în crusta marțiană. Se crede că suprafața Planetei Roșii este radioactivă, așa că dacă există viață pe Marte, cel mai probabil trăiește sub pământ.„Nu am mai săpat niciodată atât de adânc”, a mai adăugat Green. „Ideea e că, dacă găsim apă, înseamnă că am găsit viață”.