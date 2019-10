Seara în care Trump l-a sunat în zadar la telefon pe Rohani (susă diplomatică)

"La New York, până în ultimul moment, Emmanuel Macron a încercat să stabilească un contact, deoarece discuțiile cu președinții Trump și Rohani lăsau să se înțeleagă că acest contact era posibil", a explicat anturajul președintelui francez.În timpul celor 48 de ore petrecute la New York, Emmanuel Macron, care încearcă de luni de zile să medieze o întâlnire între cei doi lideri, s-a întâlnit de trei ori cu Donald Trump și de două ori cu Hassan Rohani, pledând pentru un dialog direct.În seara în care trebuia să plece cu avionul la Paris, a apreciat că o discuție telefonică între cei doi este posibilă, potrivit sursei citate.Delegația franceză a trimis deci tehnicieni să instaleze o linie securizată între hotelul Lotte, unde se afla președintele american, și Millennium, unde se afla delegația iraniană, în acord cu cele două părți.Donald Trump urma să telefoneze la ora 21,00, în timp ce îndoiala plana încă asupra reacției iranienilor.Președintele francez a susținut în jurul orei 19,00 o conferință de presă privind bilanțul participării la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, fără a menționa această inițiativă.A luat masa la o pizzerie și, cu câteva minute înaintea orei 21,00, s-a deplasat la hotelul Millenium, unde era instalată linia securizată, pentru a se asigura că apelul telefonic are loc, potrivit sursei diplomatice.Donald Trump a sunat la ora planificată, dar Hassan Rohani i-a spus președintelui francez că nu va răspunde."Discuțiile au continuat să se blocheze asupra acestui punct: iranienii vor mai întâi o ridicare a sancțiunilor americane, Donald Trump vrea mai întâi ca Teheranul să-și asume angajamente privind sectorul nuclear și activitățile balistice și regionale", a precizat sursa citată."Teheranul a spus nu. Este păcat deoarece exigențele pe fond fuseseră admise de președintele Rohani și de președintele Trump"."Ce reiese este că Hassan Rohani nu avea mâinile libere la New York", a explicat această sursă, în opinia căruia anumiți "duri" ai regimului iranian au interesul să mențină țara închisă, sufocată de sancțiunile americane.