Pronosticuri pentru Premiile Nobel: Poeta canadiană Anne Carson şi activista Greta Thunberg, printre favoriţi

Anunţurile din acest an prin care vor fi comunicate numele laureaţilor premiilor Nobel vor reprezenta un dublu motiv de bucurie pentru iubitorii literaturii. Atât laureatul din 2018, cât şi cel din 2019 vor fi anunţaţi pe 10 octombrie de Academia Suedeză, instituţia care selectează şi atribuie acest trofeu de prestigiu.Anul trecut, Academia Suedeză a decis să amâne atribuirea premiului Nobel pentru literatură pe 2018, după ce un scandal provocat de acuzaţii de agresiune sexuală şi încălcări prezumtive ale regulamentului său ce reglementează conflictul de interese au provocat disensiuni majore în cadrul instituţiei.A urmat o perioadă de transformări profunde pentru Academia Suedeză. Printre acestea s-a aflat şi adăugarea unui număr de cinci membri externi la Comitetul Nobel care pregăteşte lista scurtă pentru acest premiu. Mai muţi membri au părăsit instituţia, inclusiv poeta Katarina Frostenson. Soţul ei, Jean-Claude Arnault, a fost condamnat în decembrie 2018 pentru comiterea a două violuri.Mats Malm, purtător de cuvânt al Academiei Suedeze începând din luna iunie, a afirmat la un panel de discuţii organizat recent la Târgul de Carte de la Goteborg că starea actuală de spirit din rândul instituţiei este una "foarte constructivă"."A fost dureros. Există nişte vânătăi", a adăugat el, referindu-se la criza prin care a trecut Academia Suedeză.Spre deosebire de alte premii literare prestigioase, Academia Suedeză nu publică o listă a scriitorilor nominalizaţi, fapt care face mult mai dificilă tentativa de a ghici numele laureatului premiului Nobel pentru literatură. Alegerea făcută de Academia Suedeză în 2016, când premiul a fost atribuit cântăreţului şi textierului american Bob Dylan, i-a surprins pe mulţi oameni din lumea întreagă.Academia Suedeză a informat DPA că a primit 194 de candidaturi pentru premiul din 2018 şi 189 de candidaturi pentru premiul din 2019. Numele candidaţilor - şi deliberările juriului Nobel - rămân sigilate timp de 50 de ani.Primii trei favoriţi ai site-ului de pariuri online Unibet la premiul Nobel pentru literatură sunt femei: poeta şi eseista canadiană Anne Carson, scriitoarea franceză Maryse Conde (născută în Guadelupa) şi scriitoarea chineză Can Xue.Alte nume familiare de pe lista favoriţilor sunt scriitorul kenyan Ngugi wa Thing'o, romancierul japonez Haruki Murakami şi scriitoarea canadiană Margaret Atwood.Ideea adoptării unui comitet extern "a fost o decizie bună ar putea să și conducă la abaterea atenţiei opiniei publice faţă de diviziunile interne din cadrul Academiei", a declarat Stefan Helgesson, profesor de literatură engleză la Universitatea Stockholm.El consideră că scriitoarea americano-antiguană "Jamaica Kincaid a fost un candidat evident", adăugând că "un dezavantaj" ar fi faptul că romanciera menţionată scrie în engleză, o limbă premiată deja foarte des.Maryse Conde - care a câştigat în 2018 versiunea alternativă şi temporară a premiului Nobel pentru literatură - este o altă autoare care merită avută în vedere, a adăugat profesorul suedez.Mikael van Reis, fost editor la secţiunea culturală a cotidianului Goteborgs-Posten, spune că este dificil să ghicească alegerea Academiei Suedeze. Printre favoriţii lui se află scriitoarea Olga Tokarczuk, laureata premiului Man Booker International pe 2018 pentru romanul său "Flights"."Este o scriitoare foarte interesantă", a adăugat el, menţionând că Olga Tokarczuk a fost atât lăudată, cât şi criticată pentru cartea ei "The Books of Jacob", un volum epic de 900 de pagini cu o acţiune plasată în secolul al XVIII-lea.Premiile Nobel, decernate începând din 1901, au fost create după moartea industriaşului suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, conform testamentului acestuia. Premiul pentru economie a fost înfiinţat în 1968 de Banca Centrală a Suediei. Fiecare premiu este însoţit de un cec în valoare de 9 milioane coroane suedeze (908.000 de dolari americani).Comitetul Nobel Norvegian din Oslo a primit 301 nominalizări în acest an la premiul pentru pace, 2019 ocupând locul al patrulea în clasamentul anilor cu cele mai numeroase propuneri din istoria acestui premiu.Mai mulţi cercetători spun că nu exclud posibilitatea unei victorii pentru Greta Thunberg, care ar deveni la vârsta de 16 ani cel mai tânăr laureat Nobel din toate timpurile.O listă scurtă a candidaţilor la premiul Nobel pentru pace pe anul 2019, alcătuită de Henrik Urdal, directorul de la Peace Research Institute din Oslo, are în fruntea sa alţi trei activişti tineri: Hajer Sharief (Libia), Ilwad Elman (Somalia) şi Nathan Law Kwun-chung (Hong Kong).