Departamentul de Stat a relansat ancheta privind e-mailurile lui Hillary Clinton (presă)

Hillary Clinton a fost acuzată atunci că a folosit un server privat de mesagerie când era secretar de stat (înntre 2009 și 2013), în locul serverului guvernamental securizat prin intermediul căruia ar fi trebuit să-și trimită toată corespondența electronică.Cu câteva zile înaintea alegerilor, FBI a decis să nu o pună sub acuzare pe soția fostului președinte Bill Clinton, chiar dacă directorul din acea vreme James Comey a subliniat că democrata a dat dovadă de o "neglijență extremă".Hillary Clinton a susținut că această anchetă a fost unul dintre principalele motive ale înfrângerii sale din 2016.Potrivit Washington Post, care citează mai mulți responsabili sub acoperirea anonimatului, ancheta a fost lansată la începutul anului 2018, înainte de a fi progresiv abandonată și apoi relansată în august 2019.Relansarea anchetei "nu are nicio legături cu cine este la Casa Albă", a asigurat un responsabil al Departamentului de Stat. "Este timpul necesar pentru a parcurge milioane de mailuri, puțin peste trei ani și jumătate".Dar un fost responsabil al administrației americane a apreciat că este vorba de o modalitate în care republicanii vor "să mențină în viață problema mailurilor lui Clinton", în apropierea alegerilor prezidențiale din 2020 și în condițiile în care Donald Trump este amenințat de o procedură de destituire în Congres.