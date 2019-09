VIDEO Incendiu la bordul unui petrolier într-un port sud-coreean / 18 persoane sunt rănite

O puternică explozie a avut loc sâmbătă la bordul unui petrolier într-un port sud-coreean, care a provocat un incendiu uriaș care s-a întins la o adoua navă, rănind 18 persoane, potrivit autorităților, scrie AFP.

Pompierii s-au luptat pentru a stăpâni flăcările care au generat o mare coloană de fum negru în portul Ulsan în sud-estul țării.

Cele 25 de persoane de la bordul petrolierului aflat sub pavilionul Insulelor Cayman și cei 21 de marinari de pe a doua navă au fost salvați de Garda de Coastă, care a început investigarea cauzei incidentului.

12 marinari au fost răniți, dar și șase salvatori, a anunțat agenția sud-coreeană Yonhap, citând mass-media locală. Cel puțin nouă dintre răniți sunt sud-coreeni.

Vice-consulul Rusiei la Busan a spus că 10 ruși inclusiv căpitanul, sunt în echipajul petrolierului , dar niciunu dintre ei nu este ”rănit grav”.

